قبل ديربي الهلال والنصر .. بيولي يحسم مصير إيمريك لابورت وجيسوس يستبعد هذا المحترف!

كواليس معسكري الهلال والنصر قبل الديربي..

الشارع الرياضي السعودي على موعد مع ديربي ناري، خلال الساعات القليلة القادمة؛ يجمع بين ناديي الهلال والنصر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال يستضيف النصر على ملعب "المملكة أرينا"، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتاج الزعيم الهلالي "الوصيف" للفوز، من أجل ملاحقة نادي الاتحاد "المتصدر"؛ بينما لا بديل أمام العالمي إلا الانتصار، إذا أراد الحفاظ على الآمال الضعيفة في التتويج باللقب المحلي.