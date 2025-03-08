ديربي القاهرة: موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

تعرف على موعد مباراة الزمالك والأهلي في قمة مباريات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يتجدد اللقاء مرة أخرى في قمة الكرة المصرية بين الزمالك والأهلي، وهذه المرة في الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري المصري 2024-2025، على استاد القاهرة الدولي، في سهرة رمضانية لعشاق الكرة المصرية.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، وبشعار لا بديل عن الفوز، خاصة مع بداية المرحلة النهائية من الدوري المصري، وكل فريق يريد زيادة حظوظه في تحقيق اللقب.

وسبق وأن التقى الفريقان قبل عدة أيام في الجولة الـ 15 من الدور الأول، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولن تخدم تلك النتيجة مصالح الفريقين هذه المرة.

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ويأتي الأهلي في المركز الثاني من ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث ومعه 32 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة وسجل المواجهات الثنائية.