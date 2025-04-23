ديربي الغضب | ميلان دق أول مسمار في نعش إنتر و"ثلاثية مورينيو" .. وبرشلونة لن يرحمك يا إنزاجي!

يوفيتش يتحول إلى كابوس النيراتزوري

دق ميلان المسمار الأول في نعش الموسم التاريخي لإنتر، وأفسد عليه حلم تكرار "ثلاثية 2010"، حيث عبر الروسونيري إلى نهائي كأس إيطاليا على جثة جاره، وتركه يعاني من آلام الخسارة المريرة ويتخوف من مصير مظلم لموسم "صفري".

وتغلب ميلان على غريمه الأزلي إنتر بثلاثية تاريخية، اليوم الأربعاء على ملعب "سان سيرو" في إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا، ليعبر إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية (4-1)، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل (1-1).

تكفل نجم اللقاء الأول بدون منازع لوكا يوفيتش بتسجيل هدفي تقدم ميلان في الدقيقتين (36، 49)، قبل أن يطلق تيجاني ريندرز، رصاصة الرحمة على إنتر بالهدف الثالث في الدقيقة 85.

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وبذلك الفوز، يعبر ميلان إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من موقعة إمبولي وبولونيا المقررة غدًا الخميس، علمًا بأن بولونيا هو الأقرب بعد تقدمه في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة، حيث ينتظر الجميع نهائيًا مثيرًا في الأولمبيكو يوم 14 مايو المقبل.

وترصد النسخة العربية من "GOAL" ملامح ديربي الغضب المثير بين إنتر وميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا.