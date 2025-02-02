روما يأبى الخسارة، ورانييري يرفض مشاركة سعود..

ماذا يمكن أن يُقال مجددًا في قصة سعود عبد الحميد؟ الظهير السعودي الذي لا يزال في انتظار الفرصة "البعيدة" للعودة لاكتساب ثقة المخضرم كلاوديو رانييري، المدير الفني لروما، في العودة للمشاركة في المباريات.

وظل سعود على مقاعد البدلاء "كالعادة"، ليشاهد تعادل روما على أرض الأولمبيكو، مع نابولي بنتيجة (1-1)، في ديربي الشمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدم ليوناردو سبيناتسولا بهدف نابولي في الدقيقة 29، فيما رد أنخيلينو بهدف التعادل لروما بالدقيقة 90+2 من عمر المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واقتنص روما نقطة ثمينة، يواصل بها مسيرته دون هزائم في آخر 7 مباريات بالدوري الإيطالي، ليحتل المركز التاسع، برصيد 31 نقطة، بينما بقي نابولي في الصدارة، برصيد 54 نقطة.