ديربي الرياض.. موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

يخوض كل من الهلال والنصر مباراة ضارية حين يلتقيان لحساب الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026 على ملعب المملكة أرينا.

المباراة القوية قد تمثل إجهازًا على انطلاقة النصر القوية هذا الموسم والتي صعبها في آخر المباريات وخسر الصدارة أمام منافسه الهلال ليصبح الفارق بينهما 4 نقاط كاملة بعدما سيطر النصر على معظم فترات الموسم منذ انطلاقته.

وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والنصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.