Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

"متى يُصبح عالميًا؟" .. جدل بشأن موعد مباراة ديربي الهلال والنصر في دوري روشن!

ديربي الرياض سيقام في نفس موعد مباراة أخرى

أثار موعد مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر الكثير من الجدل، والتي ستقام مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستقام مباراة الهلال والنصر في تمام الثامنة والنصف مساءً، وهو نفس الموعد الذي سيقام فيه لقاء الاتفاق ضد الخليج، بالإضافة إلى إقامته يوم الإثنين، أي منتصف الأسبوع.

  • "موعد الديربي مؤشر على جودة العمل"

    علق الإعلامي حمد الصنيع خلال تصريحات لبرنامج "نادينا": "كل العوامل تساعد على إقامة هذه مباراة الجولة، وأن تقدم سهرة للجماهير، أول شيء من الخطأ أن تقام يوم الإثنين (منتصف الأسبوع)".

    وأضاف: "الجو بارد وكان من الممكن أن يتم تغيير موعد مباراة الاتفاق ضد الخليج عصرًا، ولن يكون هناك مشكلة بشأن رحلات الطيران لأن الفريقين من منطقة واحدة وهي المنطقة الشرقية".

    وواصل: "كل العوامل كانت ترجح إقامة مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر في موعد مناسب للجميع، ولكن ما حدث غير طبيعي، وهذا مؤشر على جودة العمل بشكل كامل .

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "متى يُصبح الديربي عالميًا؟"

    من جانبه، أبدى سامي الجابر أسطورة الهلال، عن عدم رضاه بشأن موعد لقاء ديربي الرياض، حيث أكد على أن ما يحدث لن يجعل هذا الديربي يصل إلى العالمية.

    ووجه الجابر سؤالًا: "متى سنجعل مباراة الهلال والنصر ديربي وطن عربي بل عالمي؟ في ظل وجود هؤلاء النجوم والتي تحظى باهتمام كبير من الجماهير".

    واتفق أيضًا الإعلامي محمد الناصر مع الذي قاله سامي الجابر بشأن موعد ديربي الرياض، حيث أكد على أن ما يحدث لا يليق بمكانة هذا الديربي، الذي يُريده الجميع أن يصل إلى العالمية.

    وكشف حسين عبد الغني نجم الأهلي السابق هو الآخر عن رأيه، حيث قال: "مباراة الديربي يُفضل أن تقام لحالها، لأن لها وضع خاص وحساسية خاصة للجمهور".

  • موسم الهلال 2025-26

    رغم انطلاقة متذبذبة للهلال مع بداية موسم 2025-2026، فإن الفريق سرعان ما استعاد هيبته وفرض نفسه كأحد أبرز المنافسين محليًا وقاريًا تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما دخل مرحلة من الثبات الفني والنتائج القوية في مختلف البطولات.

    الهلال واصل زحفه في دوري روشن السعودي، وتمكن بعد مرور 13 جولة من اعتلاء الصدارة مستفيدًا من فوزه على ضمك بهدفين دون رد، إلى جانب تعثر منافسه النصر بالخسارة أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليقلب الأزرق موازين الترتيب لصالحه.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة مقابل 31 نقطة للنصر، بعد أن حقق 11 فوزًا وتعادلين دون أي خسارة، ليبقى الفريق الوحيد في المسابقة الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، في مؤشر واضح على صلابته واستقراره الفني.

    وعلى الصعيد القاري، يواصل الهلال كتابة مشوار مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري، مقدمًا مستويات قوية تعكس تفوقه الجماعي والانضباط التكتيكي، وكان آخر انتصاراته فوزًا ثمينًا على الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل خارج أرضه.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد ضمن الأزرق مقعده في الدور نصف النهائي بعد عبوره الفتح برباعية مقابل هدف في دور الثمانية، ليضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في المربع الذهبي، في مواجهة مرتقبة ستقام على ملعب الإنماء في جدة.

    ولم تكن بداية إنزاجي مع الهلال تقليدية، إذ تسلم المهمة من بوابة كأس العالم للأندية خلال صيف العام الجاري، ونجح في قيادة الفريق إلى الدور ربع النهائي، محققًا نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي أمام ريال مدريد والانتصار الكبير على مانشستر سيتي، ما منح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق الموسم المحلي والقاري.

  • موسم النصر 2025-26

    رغم خسارة لقب كأس السوبر السعودي في بداية الموسم، فإن فريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس دخل موسم 2025-2026 بقوة كبيرة، وقدم انطلاقة مثالية أكدت جاهزيته للمنافسة على كل البطولات.

    وخسر العالمي نهائي السوبر أمام الأهلي بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل (2-2)، وكان النصر قد بلغ النهائي عقب فوزه على الاتحاد في نصف النهائي.

    في دوري روشن السعودي، قدم النصر بداية نارية، بعدما حقق الفوز في أول 10 جولات متتالية، ليعتلي الصدارة مبكرًا ويؤكد تفوقه الفني الكبير، قبل أن يتوقف قطار الانتصارات عند محطة الاتفاق بالتعادل (2-2)، ثم تلقى خسارتين متتاليتين أمام الأهلي (3-2) والقادسية (2-1)، ما كلفه فقدان القمة وفتح باب المنافسة مجددًا.

    قاريًا، واصل النصر عروضه المبهرة في دوري أبطال آسيا 2، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز في جميع مبارياته الست، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة، بعدما سجل عددًا كبيرًا من الأهداف وأظهر تفوقًا واضحًا على منافسيه.

    وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، بدأ النصر مشواره بقوة، بعدما اكتسح نادي جدة في دور الـ32، إلا أن الصدمة جاءت يوم 28 أكتوبر 2025، عندما خسر أمام الاتحاد في دور الـ16، ليودع البطولة مبكرًا، في واحدة من أكثر النتائج المؤلمة هذا الموسم.

    ورغم التفوق الواضح للنصر في معظم فترات الموسم، فإن الخسائر الأخيرة أمام الأهلي والقادسية، إضافة إلى الخروج من كأس الملك، وضعت الفريق أمام اختبار حقيقي في النصف الثاني من الموسم، خاصة مع احتدام الصراع على صدارة الدوري وتزايد الضغوط الجماهيرية.

أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
النصر crest
النصر
النصر
دوري روشن السعودي
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
الخليج crest
الخليج
الخليج
0