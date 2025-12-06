"لا أعلم نحن نحتل أي مركز" .. سوبوسلاي يُعلق على تعثر ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي!

من المفهوم أن سوبوسلاي كان محبطًا للغاية بعد أن شاهد فريقه يخسر المزيد من النقاط الثمينة، ولم يتمكن من تحديد سبب فقدان ليفربول زخمه في مباراة كان يسيطر عليها تمامًا.

وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس بعد صافرة النهاية، قال: "لا أعرف ماذا حدث بعد 2-0. أعتقد أننا اعتقدنا أن المباراة انتهت، لكننا تأكدنا في بداية المباراة أن هذا النوع من المباريات لا يمكن أبدًا الاستهانة بالفريق المنافس. ربما بعد ركلة الجزاء، استعادوا زخمهم. عدنا إلى المباراة وأظهرنا رد فعل جيد، لكننا استقبلنا هدفًا آخر من كرة ثابتة، وهذا ليس بالأمر الجيد.

"لا أعرف [إذا كان هناك مشكلة في الثقة]، ربما أنت محق، لكن بعد 2-2 أظهرنا رد فعل رائعًا وأظهرنا عقليتنا. كنا نعلم أننا ارتكبنا خطأً بالسماح لهم بالعودة إلى 2-2، لكن ليس لدي ما أقوله عن النتيجة.

عندما سُئل عن ما قيل في غرفة ملابس ليفربول بعد المباراة، أضاف زوبوسلاي: "ما يحدث في غرفة الملابس يبقى في غرفة الملابس، إنه ليس للجمهور. علينا أن نتعامل مع الأمر، علينا أن نجد حلولاً.

"يمكنني دائمًا أن أجد الفرصة يوم الثلاثاء أو في عطلة نهاية الأسبوع مرة أخرى، ولكن هناك أيضًا أوقات يجب أن تنظر فيها إلى نفسك. عليك أن تذهب إلى المنزل وتفكر فيما إذا كنت قد بذلت كل ما في وسعك، وإذا كان الجواب نعم، فإننا نستمر في المضي قدمًا وسيأتي الزخم".