اتهام بعدم الاحترام واللامبالاة .. سوبوسلاي بين فكي هوريهان وسلوت بعد تمريرته "الغريبة" خلال مباراة ليفربول وبارنسلي

إذا كان سوبوسلاي يتوقع أن يدافع مدربه عن تعبيره الإبداعي على أرض الملعب، فقد كان مخطئًا. رئيس ليفربول أرني سلوت بدا محبطًا خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد المباراة، معتبرًا أن الخطأ لم يكن مجرد حادثة فردية، بل جزء من اتجاه مقلق للامبالاة التي لازَمت فريقه هذا الموسم.

سلوت، الذي يعمل على غرس الانضباط والكفاءة القاسية في أنفيلد، اعترف بأن الهدف الذي استقبله الفريق غيّر الديناميكية النفسية للمباراة. بدلًا من إنهاء المباراة بسهولة، منح ليفربول بارنسلي الأمل، مما اضطر الفريق المضيف لبذل طاقة غير ضرورية لتأمين النتيجة.

وقال سلووت: "لدي رأي حول هذا الأمر وسأشاركه معه بالتأكيد"، مشيرًا إلى أن محادثة صعبة تنتظر اللاعب المجري في غرفة الملابس. "ليست المرة الأولى، وأتحدث بشكل عام، عندما نكون متقدمين 2-0، ولا توجد مشاكل في المباراة، ثم نستقبل هدفًا ساذجًا أو سهلًا. هذا الهدف يبرز بشكل خاص – حتى بالنسبة لنا!"

وأكد المدرب الهولندي أنه عند التقدم 2-0، غالبًا ما يكون الفريق الخصم على وشك الاستسلام. ومنحهم هدفًا يعني دعوة الضغط على أنفسهم. وأضاف: "لا يساعدك أن تستقبل هدفًا وأنت متقدم 2-0. الفريق الآخر يقترب من قبول خسارته، خصوصًا إذا كنت قادرًا على الاستمرار والسيطرة على الكرة كثيرًا. لكن إذا منحت هدفًا سهلاً كما فعلنا عدة مرات هذا الموسم، فهذا يغير تمامًا عقلية الفريق الآخر."