جايل كاكوتا الذي تم انتحال شخصيته و"غمز" له أنشيلوتي .. القصة الكاملة لانهيار "ميسي الكونغولي" وعودته للحياة بأمم إفريقيا

بعد ما فعله "بيبي" لاعب مانشستر يونايتد السابق والرأس الأخضر في أمم إفريقيا الماضية، نحن الآن على موعد مع موهبة أخرى استغلت الكان لتستعيد توهجها من جديد لفرض نفسها على الساحة في النسخة الحالية المقامة بالمغرب.

الحديث هنا عن "ليونيل ميسي الكونغولي"، جايل كاكوتا .. اللاعب الذي أعاد اكتشاف نفسه مع كتيبة المدرب سيباستيان ديسابر، في المواجهة التي فازت بها الكونغو الديمقراطية على بوتسوانا، أمس، الثلاثاء، بثلاثية نظيفة، بالجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات.

كاكوتا تكفل بإسقاط بوتسوانا "وحده" حيث صنع الهدف الأول لزميله ناثانييل مبوكو بطريقة رائعة، وسجل الهدفين الثاني والثالث، ليضمن لبلاده التأهل في المركز الثاني خلف السنغال، ليدخل الفريق في مواجهة صعبة أمام الجزائر في دور الـ16.

الغريب أن كاكوتا رغم خبرته الطويلة، إلا أنه لم يشارك في أول مباراتين للكونغو بالبطولة أمام بنين والسنغال، لتأتي مواجهة بوتسوانا حتى يخرج لنا برسالة .. هل تتذكرونني؟