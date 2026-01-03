Brahim Diaz MaroccoGetty Images
حضور قوي للعرب وغياب صلاح ونجم مانشستر يونايتد .. الكاف يعلن التشكيل المثالي لدور المجموعات بأمم إفريقيا

المغرب تظهر بأكثر من اللاعب في التشكيل

بعد العديد من المواجهات المثيرة في دور المجموعات لبطولة إفريقيا المقامة حاليًا بالمغرب، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أفضل 11 لاعبًا في هذه المرحلة.

التشكيل الذي تم الإعلان عنه شهد تواجد 5 لاعبين عرب، ليس من ضمنهم الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، ولكنه عكس المستويات الجيدة للفرق العربية في دور المجموعات.

ولم يتواجد في القائمة بريان مبيومو لاعب منتخب الكاميرون ومانشستر يونايتد، رغم ظهوره بمستوى جيد مع الفريق، وذلك بسبب تفوق بعض النجوم الآخرين عليه.

    حارس المرمى والمدافعون

    حارس المرمى: محمد الشناوي (مصر): في سن 36 عامًا، أثبت محمد الشناوي أن العمر ليس عائقًا أمام التميز. لعب قائد المنتخب المصري دورًا حاسمًا في قيادة فريقه خلال مرحلة المجموعات الصعبة بهدوء ومهارة ملحوظين. جعلته حضوره المهيب على خط المرمى، وسلطته في الهواء، وموقعه المثالي ركيزة أساسية لمصر، حيث منع في كثير من الأحيان الخصم من التسجيل في اللحظات الحاسمة.

    نصير مزراوي (المغرب): لعب مزراوي في الجانب الأيمن من الدفاع، وأعاد تأكيد مكانته كأحد أفضل الظهيرين في القارة. جعله تمركزه الذكي وبراعته الفنية وانضباطه الدفاعي شخصية أساسية في خط الدفاع القوي للمغرب.

    أكسل توانزيبي (جمهورية الكونغو الديمقراطية): تألقفي دور المجموعات بفضل مزيج من القوة البدنية والهدوء تحت الضغط. أثبت توانزيبي أنه أحد أكثر المدافعين موثوقية، ونادراً ما كان يخطئ في التمركز وكان مسيطراً في المواجهات الهوائية.

    إدموند تابسوبا (بوركينا فاسو): بصفته قائد بوركينا فاسو، كان تابسوبا قوة مهيبة في قلب الدفاع. كان بارعاً في توقع تحركات الخصم، وممتازاً في المواقف الفردية، وله دور حاسم في بناء اللعب من الخلف.

    يحيى عطية الله العبدي (المغرب): على الجانب الأيسر، كان العبدي مثالاً للثبات. نادراً ما هزمه لاعبو الأجنحة المنافسون، وكانت موثوقيته الدفاعية تضاهي قدرته على دعم الهجمات. ساهم انضباطه التكتيكي في الحفاظ على توازن المغرب في الدفاع، كما ساعد كثيرًا في هجماته السلسة على مرمى الخصوم.

    لاعبو خط الوسط

    براهيم دياز (المغرب): كاندياز أحد أكثر اللاعبين إثارة في مرحلة المجموعات. لعب في مركز خلف المهاجمين، وبرزت قدراته الإبداعية ورؤيته الفنية ومهاراته الفنية. 

    وكانت مهاراته في المراوغة وحركاته الذكية تزعزع دفاعات الخصم باستمرار، وكان في كثير من الأحيان المحرك الرئيسي للهجمات المغربية.

    كارلوس باليبا (الكاميرون): كان لاعب الوسط الكاميروني مفاجأة من الناحية البدنية والتكتيكية. تميزت مسيرته القوية، ووتيرة عمله الدؤوبة، ورباطة جأشه مع الكرة طوال مرحلة المجموعات. لعب باليبا دوراً رئيسياً في كل من الاستعادة الدفاعية والانتقالات الهجومية، مما وفر التوازن لوسط الملعب لبلاده.

    أديمولا لوكمان (نيجيريا): شكل المهاجم النيجيري الذي تحول إلى لاعب وسط، لوكمان، تهديدًا مستمرًا بفضل اندفاعاته المباشرة وإبداعه وحسه التهديفي. سمحت له تعدد مواهبه باللعب كلاعب وسط هجومي وجناح، وكانت حركاته بدون الكرة كابوسًا للدفاع.

    المهاجمون

    رياض محرز (الجزائر): بصفته قائد منتخب الجزائر، أبدى محرز براعة فائقة في صناعة اللعب والقيادة. جعلته رؤيته الثاقبة وتمريراته الرائعة ورباطة جأشه تحت الضغط الشخصية المركزية في هجوم الجزائر. على الرغم من أنه صانع ألعاب أكثر منه جناح تقليدي، إلا أن قدرة محرز على تحديد وتيرة اللعب وصنع اللحظات الحاسمة ضمنت للجزائر بقائها قوة لا يستهان بها في البطولة.

    عماد ديالو (كوت ديفوار): كان ديالو بمثابة محرك لكوت ديفوار، حيث استخدم سرعته الهائلة وقدرته على المفاجأة لإحداث فوضى في دفاعات الخصم. جعلته قدرته على مواجهة المدافعين وتسجيل لحظات رائعة في الثلث الأخير من الملعب لاعباً أساسياً في المنتخب الإيفواري.

    ساديو ماني (السنغال): حتى في المباريات الأكثر تنافسية، ظل ساديو ماني يشكل تهديدًا مستمرًا. كان ضغطه وحركته الذكية وتسديداته الدقيقة تجبر المدافعين على البقاء في حالة تأهب دائم. كان دور ماني القيادي على أرض الملعب واضحًا، حيث كان قدوة لزملائه، وغالبًا ما كان يسجل الأهداف أو يقدم التمريرات الحاسمة في اللحظات الحاسمة.

    ولم يتواجد المهاجم المميز أيوب الكعبي أيضًا ضمن القائمة، رغم تسجيله ثلاثية مع المغرب في الدور الأول، حيث أحرز هدفين في زامبيا وهدف رائع في شباك جزر القمر بافتتاح البطولة.

  • مواجهات مثيرة في دور الـ16

    بعد رحلة شيقة في دور المجموعات وفترة راحة لمنتخبات البطولة، تعود المنافسات مرة أخرى اليوم، السبت، بمواجهتي السنغال والسودان، ومالي ضد تونس.

    وأما غدًا، الأحد، فتلعب المغرب أمام تنزانيا، جنوب إفريقيا ضد الكاميرون، ويوم الإثنين تلتقي مصر مع بنين ونيجيريا ضد موزمبيق، ثم الثلاثاء الجزائر ضد الكونغو وكوت ديفوار أمام بوركينا فاسو.

