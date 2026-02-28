فيديو | وسط اشتعال الجدل التحكيمي .. وليد الفراج يتوقع هذا القرار الحاسم بالدوري السعودي مع نهاية الموسم

في ظل الجدل التحكيمي المتواصل في دوري روشن السعودي، خرج وليد الفراج بتوقع عن قرار قادم مع نهاية الموسم الحالي.
القرارات الجدلية في تزايد مستمر في المسابقة على مدار الجولات الماضية، مما جعل الفراج يؤمن بخروج رئيس لجنة الحكام بعد نهاية هذا الموسم.
استمرارًا للقطات المثيرة في الدوري السعودي خلال هذا الموسم، خرج اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج، لاتهام الحكم في التسبب بخسارة فريقه أمام الاتحاد، بالجولة الرابعة والعشرين من البطولة.
وتسبب الحكم محمد الهويش، في غض الطرف عن مخالفة ارتكبها البرازيلي فابينيو تفاريس، متوسط ميدان الاتحاد، الذي قام بركل ساق كوربيليس، دون كرة، داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 59.
الهويش رفض التوجه إلى شاشة الفيديو، لمراجعة اللقطة، وهو الأمر الذي أنقذ فابينيو، الذي كان يمتلك بطاقة صفراء خلال المواجهة.
في المقابل، انفجر دونيس غضبًا إزاء عدم احتساب تلك الواقعة، ما دفعه للتوجه إلى طاقم التحكيم عقب صافرة النهاية، من أجل الاعتراض على قرارات الهويش، الذي رد بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
الإعلامي السعودي قال عبر برنامجه "أكشن مع وليد":"الدوري السعودي به مشاكل مع جميع الفرق في الفترة الأخيرة، الحل الوحيد هو أن يجتمع رئيس الاتحاد مع مجلس الإدارة ويقوم بإقالة رئيس لجنة الحكام".
وأضاف:"توقعي أن رئيس لجنة الحكام سيرحل بنهاية الموسم، تمت حمايته أكثر من مرة، ولكن وسط ما يحدث الآن سيكون من الصعب استمراره أكثر من ذلك".
اعتراضًا على ما حدث في مباراة الاتحاد، خرج الخليج ببيان رسمي من أجل مهاجمة بعض القرارات التحكيمية خلال المباراة.
وقال الخليج إن الحكم حرمه من ركلة جزاء واضحة، معبرًا عن تعجبه من استمرار الأخطاء في ظل وجود تقنية الفيديو والتكنولوجيا المساعدة للعنصر البشري.
الخليج ليس أول فريق يخرج ببيان رسمي اعتراضًا على الحكام في الفترة الأخيرة، نادي ضمك فعل نفس الشيء بعد خسارته أمام الأهلي منذ بضعة أيام.
الأهلي فاز (1-0) على ضمك، مساء يوم الإثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
ضمك كشف في بيانٍ رسمي، عن أنه يعتزم توجيه خطاب إلى دائرة التحكيم؛ يشمل كافة الحالات التي تضرر منها الفريق الأول لكرة القدم، في مباراته ضد الأهلي.
وشدد ضمك على أنه سيُطالب في خطابه، بتفسير واضح من دائرة التحكيم؛ بشأن ما اعتبره أخطاء مؤثرة تعرض لها، في هذه المباراة.
وأوضح النادي أن هذا التصعيد؛ يأتي للحفاظ على حقوقه، وبما يضمنه القانون وكافة الأنظمة المعمول بها.
وبعدها خرجت أنباء عن وجود عطل في تقنية الفيديو، تسبب في حرمان ضمك من هدف صحيح سجله مبكرًا في شباك الأهلي بنفس المباراة.