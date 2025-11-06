"نزاهة الدوري السعودي في خطر"! .. النصر يوجه اتهامات غير مباشرة للهلال ويعلن استعداده للتصعيد بملف المواليد

يتجه الاتحاد السعودي لكرة القدم حسب الكثير من التقارير؛ للسماح بمعاملة اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا، والذين تجاوزوا هذا السن الآن بالفعل، كـ"مواليد" بشكلٍ طبيعي.

بمعنى.. أن أي لاعب تعاقد معه ناديه وهو تحت 21 سنة، ولكنه تجاوز هذا العمر الآن؛ سيتم مواصلة تسجيله ضمن خانة "المواليد".

وأساس هذه الأزمة هو النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ الذي تم التعاقد معه من نادي بنفيكا البرتغالي صيف 2024، كلاعب مواليد.

لكن.. الهلال تفاجأ في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ باستحالة قيده كـ"لاعب مواليد"، بسبب تجاوزه السن القانوني.

هُنا.. اتجه الزعيم الهلالي لرفع اسم ليوناردو من قائمته المحلية؛ قبل أن تخدمه الظروف بإصابة ظهيره الأيمن جواو كانسيلو، وغيابه الطويل عن الملاعب.

وقام الهلال بتسجيل ليوناردو في قائمته بشكلٍ طبيعي، بدلًا من كانسيلو "المصاب"؛ إلا أنه مع شفاء الأخير، فإن النادي سيواجه أزمة بشأن قيد أحدهما في قائمته خلال يناير القادم.

وإذا تم إقرار التعديلات الجديدة بخصوص "المواليد"، والتي ذكرناها في السطور الماضية؛ سيكون بإمكان الهلال أن يقيد ليوناردو وكانسيلو معًا، في يناير القادم دون أي مشكلة.

أما الموضوع الثاني؛ يتمثل في الأحاديث الكثيرة من المنتمين للأندية المنافسة وخاصة الهلال، عن تلقي فريق النصر الأول لكرة القدم مساعدات تحكيمية خاصة.

هذه الأحاديث زادت بعد "ركلة الجزاء" المثيرة للجدل، التي احتسبها الحكم محمد الهويش لمصلحة النصر ضد نادي الفيحاء؛ وسجل منها الأسطورة كريستيانو رونالدو هدف الفوز (2-1) في الدقيقة 90+14.