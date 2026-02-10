Goal.com
مباشر
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | محمد الشلهوب يحقق هدفه مع الهلال واشتعال معركة الهدافين.. "بانينكا" صفقة النصر تتصدر الجولة 14

جولة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار يومي 8 و9 فبراير 2026؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة الرابعة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج الكبيرة، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

stc tv JawwyGetty/Goal


  • الأخدود يحافظ على الصدارة.. والاتفاق يواصل المطاردة

    حافظ نادي الأخدود على "صدارته" لجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بفوز مقنع على ضيفه القادسية، بهدفين مقابل لا شيء.

    ثنائية الأخدود في الشباك القدساوية؛ جاءت عن طريق كل من فيصل الحدري في الدقيقة 8، وأحمد مجرشي في الدقيقة 63.

    ومن ناحيته.. واصل فريق الاتفاق تحت 21 عامًا، مطاردة الأخدود على "الصدارة"؛ وذلك بفوزه الصعب على النجمة، بثلاثة أهداف لاثنين.

    مباراة الاتفاق والنجمة؛ شهدت تألق ثنائي هجوم الفريقين، وهما جلال السالم ومؤيد الشراري على التوالي.

    وسجل الشراي ثنائية فريقه النجمة، في الدقيقتين 24 و48؛ بينما أحرز السالم هدفين في الدقيقتين 78 و89، مع تكفل عواد دهل بالأول للاتفاق في الدقيقة 25.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!
    • إعلان

  • النصر يكتسح الوحدة في ليلة "بانينكا" الصفقة الجديدة

    فريق النصر تحت 21 عامًا ضرب بقوة، في الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك عندما فاز على نادي الوحدة، بخمسة أهداف دون رد.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    هذه المباراة شهدت تألق جميع مواهب النصر؛ خاصة سعد حقوي الذي سجل ثنائية، في الدقيقتين 22 و45+2.

    أما عبدالرحمن سفياني فسجل هدفًا في الدقيقة الثالثة؛ بينما هز عاصم محمد شباك الفريق المكي، في الدقيقة 29.

    وأعلن العراقي حيدر عبدالكريم، صفقة النصر الشتوية في يناير 2026، عن نفسه بقوة؛ حيث كلل مستواه الجيد بهدف من علامة الجزاء، في الدقيقة 41.

    ونفذ عبدالكريم "الركلة الجزائية" بمهارة كبيرة للغاية؛ وذلك عندما سدد الكرة بطريقة "بانينكا"، دون أن ينجح حارس الوحدة في التعامل معها.

    ونجا الوحدة من خسارة "مذلة"؛ إذا ما نظرنا إلى أن خماسية الفريق النصراوي، جاءت في الشوط الأول من عمر المباراة.

  • محمد الشلهوب يحقق هدفه.. والاتحاد يفوز بشق الأنفس!

    قبل مباراة الفيحاء.. صرح المدير الفني لنادي الهلال الأسطورة محمد الشلهوب، أن النتيجة هي هدفه في الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك بعد أن نجح الفريق في تقديم مستوى رائع ضد الاتحاد بالأسبوع الماضي، دون أن يفوز.

    وبالفعل.. كان للشلهوب ما أراده؛ حيث فاز الهلال (2-0) على الفيحاء، عن طريق كل من محمد زيد وعلي المهداوي في الدقيقتين 65 و85.

    أما عملاق السعودية الآخر الاتحاد؛ حقق فوزًا بشق الأنفس على ضمك (1-0)، وذلك في ليلة الإثنين من دوري جوّي للنخبة.

    هدف فريق الاتحاد تحت 21 عامًا "الوحيد"؛ جاء بواسطة مهاجمه عدنان البشري، في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

    ولعب ضمك ناقصًا العدد ضد العميد، منذ الدقيقة 19 من عمر المباراة؛ وذلك في أعقاب "طرد" لاعبه ناصر الغامدي، بالكارت الأحمر المباشر.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

  • نتائج طبيعية في باقي مباريات الجولة 14 من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من النتائج الطبيعية، بصفةٍ عامة.

    أبرز هذه النتائج على الإطلاق؛ هي تعادل الأهلي مع فريق الرائد تحت 21 عامًا بهدف لمثله، مساء يوم الأحد.

    أما فريق نيوم تحت 21 عامًا؛ فخطف فوزًا مثيرًا أمام التعاون (3-2)، في نتيجة لا يُمكن اعتبارها مفاجئة لقوة الناديين.

    وسقط الشباب من ناحيته مجددًا؛ وهذه المرة عندما انهزم بنتيجة كبيرة ضد نادي العروبة، وبواقع هدفين مقابل أربعة.

    فيما يلي.. نتائج المباريات الأخرى في الجولة 14:

    * الحزم (1-2) الفتح.

    * الرياض (0-0) البكيرية.

    * الخلود (2-1) الجبلين.

    * العدالة (3-0) الخليج.

  • جدول "ترتيب" دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة 14

    أسفرت الجولة 14 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، عن استقرار كبير في المراكز؛ وسط اشتداد المنافسة في "المقدمة".

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وكما ذكرنا.. الأخدود والاتفاق حافظا على مركزيهما، في "صدارة" و"وصافة" جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة؛ وذلك برصيد 32 و31 نقطة، على التوالي.

    أيضًا.. حافظ النصر على "مركزه الثالث"، برصيد 30 نقطة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن عملاق الرياض الآخر الهلال، صاحب "الترتيب الرابع". 

    وليس ببعيد أبدًا؛ يتواجد كل من الفتح والاتحاد في "المركزين الخامس والسادس"، برصيد 27 نقطة من 14 مباراة في دوري جوّي للنخبة.

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * القادسية "الحادي عشر": 21 نقطة.

    * الأهلي "السابع عشر": 14 نقطة.

    * الرائد "التاسع عشر": 13 نقطة.

    * الشباب "الرابع والعشرين": 7 نقاط.

  • "إحصائيات" مهمة بعد نهاية الجولة 14 من دوري جوّي

    الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 37 هدفًا في 12 مواجهة، بمعدل 3.1 هدف في اللقاء الواحد.

    والغزارة التهديفية في الجولة 14؛ جاءت على الرغم من انتهاء مباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وهي تلك التي جمعت فريق الرياض تحت 21 عامًا مع نظيره البكيرية.

    وتعتبر مباراة العروبة مع ضيفه نادي الشباب؛ هي الأكثر تسجيلًا للأهداف في هذه الجولة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، وذلك برصيد 6 أهداف - 4 لأصحاب الأرض و2 لليوث -.

    ونجحت سبعة أندية في الحفاظ على نظافة شباكها، خلال الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري؛ في الوقت الذي قام فيه لاعب واحد فقط بالتسجيل بـ"الخطأ في مرماه"، وهو إبراهيم الزهراني "التعاون".

    وتواصلت في الجولة الرابعة عشر، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة الرابعة عشر؛ شاهدنا 5 كروت حمراء؛ حيث يظل عددًا مرتفعًا للغاية، رغم أنه أقل بـ4 حالات طرد من الأسبوع الثالث عشر.

    أما صراع الهدافين، فاشتعل بكل ما تحمله من معاني؛ حيث يتساوى 3 لاعبين في "الصدارة" برصيد 10 أهداف، وهم: "عصام محمد (النصر)، باسم العريني (التعاون) وجلال السالم (الاتفاق)".

    stc tv JawwyGetty/Goal

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0