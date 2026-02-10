دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | محمد الشلهوب يحقق هدفه مع الهلال واشتعال معركة الهدافين.. "بانينكا" صفقة النصر تتصدر الجولة 14

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار يومي 8 و9 فبراير 2026؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة الرابعة عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج الكبيرة، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

Getty/Goal



