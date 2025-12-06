دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من فينيسيوس النصر لمايسترو الهلال ومهاجم الاتحاد "الحزين"! .. مواهب تستحق المتابعة في الجولة التاسعة

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 8 جولات ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل انطلاق الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والمقررة غدًا الأحد "7 ديسمبر 2025"؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..