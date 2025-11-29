دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من زيدان السعودي إلى كندي الهلال وجواهر الأهلي الضائعة! .. مواهب تستحق المتابعة في الجولة الثامنة

وبعيدًا عن كل المباريات سالفة الذكر؛ نحن سنكون على موعد مع إثارة لا تعرف النهاية أبدًا، في الجولة الثامنة من دوري جوّي للنخبة 2025-2026.
الإثارة التي نتحدث عنها هُنا، تتمثل في مجموعة من المباريات النارية؛ على رأسها الاتحاد والقادسية، والتعاون ضد الخليج.
هاتان المباراتين يجب التركيز عليهما كثيرًا؛ حيث تضم الأندية الأربعة مجموعة من أبرز المواهب، نذكر منهم الآتي:
* الاتحاد: محمد برناوي، عبدالعزيز الشمري وعمار الغامدي.
* القادسية: عمار الهاجوج.
* التعاون: باسم العريني.
* الخليج: عبدالله زين الدين.
وإذا ركزنا على الاسم الأول وهو برناوي؛ سنجد أنه أثار ضجة كبرى في الشارع السعودي صيف 2025، عندما انتقل من عملاق الرياض الهلال إلى العميد الاتحادي.
ويُعد برناوي أحد أبرز المواهب السعودية في مركز الدفاع، وذلك من خلال قراءته الممتازة للكرات، وجرأته الكبيرة في الالتحامات؛ حيث تناشد الجماهير الاتحادية المدير الفني للفريق الأول سيرجيو كونسيساو، للاعتماد عليه أساسيًا في المباريات القادمة.
ولا يقل الشمري موهبة أبدًا عن برناوي، ولكن في خط المقدمة؛ حيث أنه مهاجم غير تقليدي، يهرب إلى أطراف الملعب ويُشارك في البناء كثيرًا.
والشمري هو هداف كأس الخليج تحت 20 سنة مع منتخب السعودية؛ حيث يملك إصرارًا كبيرًا للغاية على النجاح، وهو ما يظهر في قصة كفاحه.
نعم.. هذا اللاعب الذي وُلِد في بلدة صغيرة بحائل، كان يضطر لقطع مسافة أكثر من 90 كيلو للعب مع نادي اللواء، قبل الانضمام إلى الجبلين الذي يبعد 170 كيلو؛ إلى أن اكتشفه الاتحاد بقيادة مديره الرياضي رامون بلانيس، وضمه بشكلٍ رسمي في 2025.
أما الغامدي فهو أثبت نفسه بقوة في الموسم الحالي؛ كهداف من الطراز الكبير مع الاتحاد، بتسجيله 6 أهداف في 7 جولات من مسابقة دوري جوّي للنحبة.
ويتساوى الغامدي في "صدارة" هدافي دوري جوّي 2025-2026، مع واحد من أبرز الهدافين في الفئات السنية للمسابقات السعودية - وهو العريني -؛ الذي يقود خط هجوم فريق التعاون تحت 21 عامًا، في الوقت الحالي.
ونتذكر ما فعله العريني في دوري الشباب السعودي 2023-2024 تحديدًا؛ عندما توّج هدافًا برقم قياسي وقتها "24 هدفًا".
وبخصوص زين الدين فهو "قنبلة الموسم" في الملاعب السعودية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث أن إبداعه في دوري جوّي للنخبة جعل جمهور الأندية الكبيرة - خاصة الهلال -، تُطالب بالتعاقد معه.
زين الدين البالغ من العمر 19 سنة فقط، يجيد في مركزي صناعة اللعب والجناح الأيسر؛ ويتمتع بالمهارة والذكاء وخفة الحركة، إلى جانب بنيته الجسدية الممتازة.
ليس هذا فقط؛ جوهرة الخليج يفعل الغير متوقع في المباريات، مثلما حدث في هدفه ضد الهلال ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة.
وسجل زيدان هدفًا من زاوية ميتة، بعدما توغل داخل منطقة الـ18 الهلالية؛ حيث ظن الجميع أنه سيرسل كرة عرضية، ولكنه سدد في الشباك.
وكما قال محللو "stc" هذا اللاعب يحمل من اسمه الكثير، في إشارة إلى الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان؛ حيث أننا أمام موهبة سعودية كبيرة جدًا، يجب الاعتناء به بشكلٍ خاص بالفعل.