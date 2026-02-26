Goal.com
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الأفضل في فبراير.. سعد حقوي "بديل فيليكس" الذي يخدم خطة جورج جيسوس بالنصر

موهبة حقوي انفجرت في شهر فبراير..

في وقت اشتد فيه الصراع على النقاط، بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، التي تُنقل منافساتها عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال الاشتراك بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف؛ برز اسم كان هو "كلمة السر" التي فكت شيفرات الخصوم، ومنحت فريقه الأفضلية.

الحديث هُنا عن سعد حقوي، نجم فريق النصر تحت 21 عامًا؛ والذي استحق أن ينتزع لقب "أفضل لاعب في شهر فبراير"، بمسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026.

حقوي يبلغ من العمر 20 سنة، ويجيد في مركز المهاجم المتأخر؛ إلى جانب رأس الحربة الصريح.

وسنستعرض في السطور القادمة؛ كيف خطف حقوي أفضلية شهر فبراير، في دوري جوّي للنخبة..

  • سعد حقوي.. 4 أهداف في شهر فبراير

    تألق سعد حقوي مع فريق النصر تحت 21 عامًا، خلال شهر فبراير؛ حيث سجل 4 أهداف في مسابقة دوري جوّي للنخبة، توزعت على النحو التالي:

    * الجولة 13: هدف في فوز النصر (5-2) على القادسية.

    * الجولة 14: ثنائية في فوز النصر (5-0) على الوحدة.

    * الجولة 15: هدف في فوز النصر (3-0) على الجبلين.

    وتُعتبر مباراة الجولة 16 من مسابقة دوري جوّي، والتي انتهت بتعادل النصر (1-1) مع الفتح؛ هي الوحيدة التي لم يسجل فيها حقوي، خلال شهر فبراير.

  • ثنائية مبهرة بين سعد حقوي و"يامال السعودية"

    ثلاثة من بين الأربعة أهداف التي سجلها سعد حقوي، مع فريق النصر تحت 21 عامًا، خلال شهر فبراير بمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ كانت من صناعة لاعب واحد فقط.

    هذا اللاعب هو عبدالرحمن سفياني، جناح فريق النصر تحت 21 عامًا؛ والذي يُلقب باسم "لامين يامال السعودي"، في إشارة إلى جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة.

    وشكل حقوي ثنائية رائعة مع سفياني، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ منحت النصر 10 من أصل 12 نقطة ممكنة، في شهر فبراير.

    ويُمكن تلخيص هذه الثنائية المُبهرة بين حقوي وسفياني، في مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قراءة أفكار بعضهما في التحركات.

    * ثانيًا: فتح المساحات لبعضهما فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    * ثالثًا: ضرب دفاعات الخصم بالتمريرات الثنائية بينهما.

    ولذلك.. فإن سفياني هو شريك مباشر في نجاحات حقوي؛ خلال شهر فبراير 2026، من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    بديل فيليكس.. سعد حقوي حل مهم لجورج جيسوس

    أثبت سعد حقوي بما لا يدع مجالًا للشك، بعد تألقه في شهر فبراير بمسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ أنه من الممكن أن يكون حلًا مهمًا للبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم.

    جيسوس يعتمد على خطة لعب "4-2-3-1"؛ حيث يكون البرتغالي جواو فيليكس هو اللاعب رقم "9.5" فوق أرضية المستطيل الأخضر، أكثر من كونه صانع ألعاب تقليدي.

    ولا يوجد في فريق النصر الأول الآن، اللاعب الذي يستطيع أداء هذا الدور باستثناء فيليكس؛ لذلك قد يكون حقوي خيارًا مثاليًا في بعض المباريات، التي تحتاج إلى إراحة النجم البرتغالي.

    وأساسًا.. حقوي ليس بغريب على فريق النصر الأول؛ حيث شارك في 5 مباريات سابقة معه، وجاءت أرقامه كالتالي:

    * دقائق: 65.

    * مساهمات تهديفية: 1.

    * أهداف: 0.

    * تمريرات حاسمة: 1.

  • لقطة للتاريخ.. عندما صنع سعد حقوي هدفًا لرونالدو

    ومن حيث توقفنا؛ سنتحدث الآن عن الهدف الذي صنعه سعد حقوي، مع فريق النصر الأول لكرة القدم.

    الهدف الوحيد الذي صنعه حقوي مع فريق النصر الأول - حتى الآن -، سيظل مُخلدًا في ذاكرته مدى الحياة؛ وذلك لأنه كان للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    وقتها.. فاز النصر (3-1) على نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ليس هذا فقط.. رونالدو قدّم لفتة رائعة؛ عندما أرجع الفضل في الهدف إلى حقوي، حيث أشار إلى الأخير وطلب من الجماهير تحيته.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

