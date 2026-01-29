دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جدة حزينة بسبب الاتحاد والأهلي.. متصدر جديد و"هلال الشلهوب" يزحف نحو القمة في الجولة 12

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، والتي لُعِبت على مدار يومي 27 و28 يناير الجاري؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية المثيرة، التي شهدتها الجولة الثانية عشر؛ تمثّلت في بعض النتائج المفاجئة، إلى جانب لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

Getty/Goal