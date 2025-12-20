Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | المستقبل يبدأ من الجولة 11 .. على جمهور "الرباعي الكبير" مراقبة هذه المواهب في أسبوع الـ2 كلاسيكو!

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 10 جولات ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة الحادية عشر من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والمقررة غدًا الأحد "21 ديسمبر 2025"؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • مواهب بـ"الجملة" في كلاسيكو المتعة بين الهلال والأهلي

    دائمًا ما يكون كلاسيكو الهلال والأهلي، سواء على مستوى اللاعبين الكبار أو الفئات السنية؛ عنوانًا للمتعة الكروية، بكل ما تحمله من معاني.

    ولذا.. في كلاسيكو الهلال ومستضيفه الأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ سنكون على موعد مع كثير من المواهب البارزة، والتي من المنتظر أن تقدم الإضافة فوق أرضية الملعب.

    هذه المواهب التي ننتظر أن تُقدم الإضافة، في كلاسيكو السعودية بمسابقة دوري جوّي للنخبة؛ على النحو التالي:

    * الهلال: لؤي العبيدي، عبدالله زيد، عبدالعزيز الجرموش وراكان الجمعان.

    * الأهلي: عمار اليهيبي، موسى آدم ويزن مدني.

    بعض هذه المواهب تحدثنا عنها بالفعل، في حلقات سابقة من النجوم الذين يستحقون المشاهدة؛ ولكنهم يواصلون إثبات أنفسهم بقوة، من أسبوع إلى آخر.

    ولكن الأسماء الجديدة التي سنُسلط عليها الضوء؛ تتمثّل في نجم شاب مثل عبدالله زيد، الذي يجيد في مركز الجناح.

    زيد يتمتع بمهارة كبيرة على الجناح، مع تسديدات قوية من داخل منطقة الـ18 وخارجها، وتنفيذ مُتقن لـ"ركلات الجزاء"؛ ما يجعله يقدّم الإضافة إلى الزعيم الهلالي، سواء لعب أساسيًا أو بديلًا.

    أما على الجانب الآخر.. سنتحدث عن اسم أهلاوي جديد، وهو الظهير الأيسر يزن مدني؛ والذي أثبت مرونة تكتيكية كبيرة، بإمكانية اللعب على الطرف الأيمن ووسط الملعب.

    مدني ظهر في تدريبات الفريق الأول للنادي الأهلي مؤخرًا؛ بل وأشركه المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، في المباريات الودية خلال فترة توقف دوري روشن السعودي للمحترفين.

    ومن هُنا.. من المنتظر أن يقدّم هذا اللاعب الشاب، الإضافة الفنية الكبيرة لفريق الأهلي تحت 21 عامًا، خلال الفترة القادمة.

  • كلاسيكو النصر والاتحاد.. أسماء موهوبة تستحق المتابعة عن كثب

    ومثل الهلال والأهلي؛ من المنتظر أن يقدّم إلينا الكلاسيكو السعودي الآخر بين النصر ومستضيفه الاتحاد، وجبة كروية دسمة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    هذا الكلاسيكو يضم الكثير من المواهب الكروية، سواء في صفوف النصر أو الاتحاد؛ وذلك على النحو التالي:

    * النصر: عاصم محمد، عبدالرحمن سفياني، عبدالرحمن العنزي.

    * الاتحاد: عمار الغامدي، صهيب الهوساوي ونواف الجدعاني.

    وكالعادة.. نحن تحدثنا عن بعض هذه المواهب سابقًا؛ لكننا سنُركز الآن على اسمين، هما العنزي والجدعاني.

    العنزي من نوعية الأجنحة الهجومية التي لا يقتصر تواجدها على الخط فقط؛ بل أنه كثيرًا ما يتواجد داخل منطقة الـ18، مستغلًا جودته بالقدم والرأس.

    ويتمتع العنزي بإمكانات فردية رائعة؛ حيث يستطيع مراوغة المدافع الذي يقف أمامه بسهولة، سواء للداخل أو الخارج.

    أما الجدعاني فهو من هؤلاء اللاعبين أصحاب الحجم الصغير، أو ما يعرف باللهجة الشائعة في كرة القدم "القصير المكير".

    وبالرغم من ذلك.. يمتلك الجدعاني قدرات بدنية كبيرة؛ إلى جانب مهارات فنية سواء في المراوغة وتحويل اللعب، مع تمركز جيد جدًا فوق أرضية الملعب.

  • مواهب يجب التركيز معها في مباريات الاتفاق والأخدود  

    الآن يجب أن نتحدث عن مباراتين، لاثنين من أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    المقصود هُنا؛ كل من فريق الاتفاق صاحب "الصدارة" حاليًا، والحصان الأسود نادي الأخدود "ثالث دوري جوّي".

    الاتفاق سيضرب موعدًا مع الخلود، في الجولة 11 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ بينما سيلتقي الأخدود مع الفيحاء.

    وفي مباراة الأخدود والفيحاء؛ ستكون كل الأنظار مُسلطة على عبدالله آل عجيان، هداف دوري جوّي للنخبة بالطبع.

    لكن.. هُناك زميل آل عجيان في نادي الأخدود، وهو الظهير الأيمن إبراهيم عشي؛ والذي يستحق المتابعة عن كثب، نظرًا لمجهوداته الكبيرة وعرضياته المتقنة.

    وعلى الجانب الآخر.. يبرز اسم نجم الفيحاء فهد الحبيشي؛ الذي يمتلك مهارات كبيرة جدًا، إلى جانب تسديدات قوية ومتقنة على المرمى.

    وبخصوص الاتفاق؛ سننتظر جولة أخرى من إبداعات المهاجم جلال السالم، الذي يحمل الفريق على كتفيه من جولة إلى أخرى.

    السالم لا يكتفي بتسجيل الأهداف فقط؛ بل هو محرك الفريق الاتفاقي بالكامل، بضربه دفاعات الخصم وفتحه المساحات لزملائه في الهجوم.

  • مواهب أخرى في مباريات الجولة الحادية عشر من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ستقدّم لنا العشرات من المواهب، القادمة بقوة.

    إلا أننا سنحاول التركيز على بعض الأسماء الجديدة؛ وعلى رأسهم سلطان عيسى، لاعب وسط فريق الرياض تحت 21 عامًا.

    هذا اللاعب انفجر في مباراة الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ عندما سجل 3 أهداف "هاتريك"، في فوز الرياض (4-0) على النجمة.

    وأظهر عيسى إمكانات فنية كبيرة جدًا، سواء بالكرة أو بدونها؛ وهو ما يُمكن تلخيصه في بعض النقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات بالكرة؛ تتمثل في المراوغة والتسديد.

    * ثانيًا: مهارات بدون الكرة؛ تتمثل في فتح المساحات لزملائه بتحركاته الذكية.

    * ثالثًا: مهارات بدون الكرة؛ تتمثل في كيفية الضغط على المنافس وإجباره على الخطأ.

    وبالجهة المقابلة لعيسى.. سيبرز اسم مهاجم التعاون باسم العريني كالمعتاد؛ حيث ستكون آمال فريقه مُعلقة عليه بالكامل، عندما يواجه الرياض.

    العريني هو أحد المهاجمين أصحاب المجهود الكبير، فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ إلى جانب كونه هدافًا بـ"الفطرة"، يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص.

    أيضًا.. من المتوقع أن نكون على موعد مع جولة جديدة، من إبداعات الحارس الشاب محمد البلادي؛ الذي يقدّم أفضل المستويات من أسبوع إلى آخر مع نادي العدالة، سواء فاز فريقه أو خسر.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0