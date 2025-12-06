دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | إثارة مُنتظرة في الجولة 9 .. "الحصان الأسود" يزلزل الصدارة ومهمة سهلة للهلال تزيد الضغوط على النصر والاتحاد!

على مدار 3 أيام سنشهد 12 مباراة، تعد بالكثير من المُتعة والإثارة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

أبرز هذه المباريات على الإطلاق؛ اللقاء الذي سيجمع بين الاتفاق والأخدود، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية "الخبر".

نعم.. هذه المباراة ستخطف كل الأضواء في الجولة التاسعة؛ كونها تجمع الاتفاق "المتصدر" بـ21 نقطة، مع الحصان الأسود الأخدود "الرابع" بـ19 نقطة.

وعرف فارس الدهناء طعم الهزيمة لأول مرة، في الجولة الماضية من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ بينما يواصل فريق الأخدود التقدم من أسبوعٍ إلى آخر، مع احتمالية خطف "الصدارة".

أيضًا.. تبرز مباراة عملاق جدة الاتحاد "الثالث"، مع واحد من أعند فرق دوري جوّي للنخبة في الموسم الحالي؛ وهو الحزم.

الحزم يقدّم مستوى رائع في النسخة الأولى من دوري جوّي؛ حيث يتواجد في "المركز السادس" بـ17 نقطة، أي على بُعد 4 نقاط فقط من الصدارة.

ومن ناحيته.. سيكون على النصر "الوصيف" الحذر، عندما يُحل ضيفًا على فريق نيوم "المتذبذب"؛ والذي أحيانًا ما يقدّم مستويات جيدة، وفي أحيانٍ أخرى يُعاني بشدة.

بينما الهلال "الخامس" والذي بدأ يستعيد توهجه الكبير، سيلتقي نادي العدالة الذي يُعاني في المركز "التاسع عشر"؛ وهو الأمر الذي يُسهل مهمة الزعيم كثيرًا، لتشديد الخناق على منافسيه - خاصة النصر والاتحاد -.

وبخلاف هذه المباريات؛ فنحن سنكون أمام العديد من المواجهات الأخرى المثيرة، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

وفيما يلي.. مباريات الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

- 5 مباريات تُقام يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025

* الأحد "الساعة 14:50".. الخليج ضد الوحدة.

* الأحد "الساعة 15:25".. البكيرية ضد القادسية.

* الأحد "الساعة 17:40".. الشباب ضد الجبلين.

* الأحد "الساعة 17:50".. الرائد ضد الفتح.

* الأحد "الساعة 20:00".. العدالة ضد الهلال.

- 6 مباريات تُقام يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2025

* الإثنين "الساعة 15:30".. العروبة ضد التعاون.

* الإثنين "الساعة 17:25".. الاتفاق ضد الأخدود.

* الإثنين "الساعة 17:40".. الرياض ضد ضمك.

* الإثنين "الساعة 17:45".. الفيحاء ضد الخلود.

* الإثنين "الساعة 20:15".. الأهلي ضد النجمة.

* الإثنين "الساعة 20:30".. نيوم ضد النصر.

- مباراة واحدة تُقام يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025

* الثلاثاء "الساعة 15:45".. الاتحاد ضد الحزم.

