دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | "خليفة سالم الدوسري على رأسهم" .. 10 مواهب تخطف الأنظار في شهر ديسمبر

"الأندية السعودية تمتلك كنزًا من المواهب".. هذه حقيقة أثبتتها مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

Getty/Goal

هذه المسابقة التي اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 لأول مرة، قدّمت لنا الكثير من المواهب الكروية المهمة؛ المُنتظر أن تكون عماد المنتخب الوطني السعودي، في الفترة القادمة.

وأساسًا.. الهدف من إطلاق مسابقة دوري جوّي؛ هو إعطاء هذه المواهب فرصة المشاركة في المباريات، وهو ما يتحقق الآن.

وإذا نظرنا إلى شهر ديسمبر فقط؛ سنجد أن دوري جوّي قدّم إلينا 10 مواهب كروية مهمة للغاية، سنستعرضها في السطور القادمة..