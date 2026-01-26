Goal.com
Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جولة 12 مثيرة.. النصر يصارع المتصدر ومحمد الشلهوب في مهمة "الانتقام" لكبار الهلال

جولة جديدة في دوري جوّي للنخبة تعد بالكثير..

عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، سيكونون على موعد مع جولة جديدة من المُتعة والإثارة، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل مجانًا عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف. 

stc tv JawwyGetty/Goal

هذه المسابقة الحديثة، التي انطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ شهدت الكثير من الإثارة بالفعل في الجولات الـ11 الماضية، وهو الأمر المُنتظر أن يستمر مع انطلاق الأسبوع الثاني عشر.

الأسبوع الثاني عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ من المقرر أن ينطلق غدًا الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026، على أن ينتهي يوم الأربعاء 28 من نفس الشهر.

  • مباريات مثيرة في الجولة الثانية عشر من دوري جوّي للنخبة

    على مدار يومين، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    في مقدمة هذه المباريات، التي تخطف الأنظار؛ القمة التي ستجمع بين ناديي الاتفاق "المتصدر" والنصر "الثالث"، في العاصمة السعودية الرياض.

    وسيكون النصر أمام فرصة كبيرة، على أرضه ووسط جماهيره؛ إذا ما أراد تضييق الخناق على فريق الاتفاق تحت 21 عامًا، حيث يفصل بينهما 4 نقاط فقط.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tv

    ومن ناحيته.. سينتظر نادي الأخدود صاحب "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري جوّي، أي تعثر للاتفاق أمام النصر - سواء بالتعادل أو الخسارة -؛ من أجل انتزاع "الصدارة" منه، بشكلٍ رسمي.

    لكن.. ذلك سيتطلب فوز الأخدود على أرضه ووسط جماهيره، ضد فريق نيوم تحت 21 عامًا؛ وذلك في مباراة تعد بالكثير من المتعة والإثارة، في الجولة 12 من مسابقة الدوري.

    أما عملاق الرياض الهلال، فسيحاول من خلال كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب، "الانتقام" لفريق الكرة الأول بالنادي؛ عندما يستضيف الرياض، على أرضه ووسط جماهيره.

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الرياض، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    لذلك.. فإن كتيبة الشلهوب ستسعى لـ"الانتقام الكروي" من الرياض؛ في اللقاء الذي سيجمع الفريقين بمسابقة دوري جوّي للنخبة، مساء يوم الأربعاء القادم.

    وفيما يلي.. مباريات الجولة الثانية عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

    - 6 مباريات تُقام يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026

    * الثلاثاء "الساعة 15:50".. الجبلين ضد الرائد.

    * الثلاثاء "الساعة 17:15".. ضمك ضد العدالة.

    * الثلاثاء "الساعة 17:55".. القادسية ضد الخليج.

    * الثلاثاء "الساعة 18:25".. الخلود ضد الاتحاد. 

    * الثلاثاء "الساعة 18:45".. الوحدة ضد البكيرية. 

    * الثلاثاء "الساعة 20:15".. النصر ضد الاتفاق.

    Jawwy Elite League U21saff

    - 6 مباريات تُقام يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026 

    * الأربعاء "الساعة 15:30".. الحزم ضد الفيحاء.

    * الأربعاء "الساعة 18:00".. الفتح ضد الشباب.

    * الأربعاء "الساعة 18:20".. التعاون ضد الأهلي.

    * الأربعاء "الساعة 18:25".. النجمة ضد العروبة.

    * الأربعاء "الساعة 18:35".. الأخدود ضد نيوم.

    * الأربعاء "الساعة 20:15".. الهلال ضد الرياض.

    Jawwy Elite League U21saff

  • مُنافسة قوية على لقب النسخة الأولى من دوري جوّي للنخبة

    تشهد النسخة الأولى من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، مُنافسة شرسة للغاية على مراكز المُقدمة؛ حتى الآن على الأقل.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    بل أننا شاهدنا في آخر 3 جولات تحديدًا، لعبة "الكراسي المتحركة" في مراكز المقدمة، بين أكثر من نادٍ كبير؛ وهو الأمر المتوقع أن يستمر، في الأسبوع الثاني عشر.

    وقبل انطلاق الجولة الثانية عشر؛ "يتصدر" فريق الاتفاق تحت 21 عامًا جدول ترتيب دوري جوّي برصيد 27 نقطة، من 9 انتصارات مقابل هزيمتين.

    ويبتعد الاتفاق بفارق نقطة وحيدة فقط، عن نادي الأخدود "الوصيف"؛ والذي يمتلك 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين، مقابل هزيمة وحيدة فقط.

    وليس ببعيد عن الاتفاق والأخدود؛ يتواجد ناديا النصر والاتحاد في "المركزين الثالث والرابع" تواليًا، برصيد 23 نقطة من 11 مباراة.

    أما عملاق الرياض الهلال؛ فيتواجد في "المركز الخامس" برصيد 22 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف فقط عن نادي نيوم "السادس".

    وعلى النقيض.. نجد أندية كبيرة في دوري جوّي 2025-2026، تُعاني بشدة من تذبذب في الأداء والنتائج أو انهيار كامل - حتى الآن على الأقل -؛ نبرز منهم الآتي:

    * نادي الوحدة: المركز الحادي عشر بـ16 نقطة.

    * النادي الأهلي: المركز الخامس عشر بـ13 نقطة.

    * نادي الشباب: المركز الرابع والعشرين "الأخير" بـ4 نقاط.

  • إحصائيات عامة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    خلال الـ11 جولة الماضية من عمر مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، لُعِبت 132 مباراة مختلفة؛ أسفرت عن 105 حالة فوز، مقابل 27 تعادلًا.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    إلا أن الجميل في الأمر هو أن 6 لقاءات فقط، من أصل الـ132 مباراة الماضية، انتهت بالتعادل السلبي (0-0)؛ ما يثبت الفاعلية الهجومية الكبيرة، التي تشهدها هذه المسابقة الحديثة.

    وتم تسجيل 376 هدفًا إجمالًا، منذ اِنطلاق دوري جوّي وحتى الآن؛ بنسبة تصل إلى 2.8 هدف، في المباراة الواحدة.

    ويُعتبر نادي الهلال هو الأكثر تسجيلًا للأهداف، في مسابقة دوري جوّي؛ بينما فريق النصر تحت 21 عامًا هو الأقوى دفاعًا، حتى الآن.

    وتوجد 3 فرق في مسابقة دوري جوّي، حققت أقل عدد من الانتصارات "مباراة واحدة"؛ بينما ناديان يتشاركان في كونهما الأقل هزيمة، وذلك بخسارة وحيدة فقط.

    وفيما يلي.. بعض الأرقام المُهمة بعد مرور 11 جولة من دوري جوّي:

    * الأكثر انتصارًا: الاتفاق (9 فوز).

    * الأقل انتصارًا: البكيرية، الخلود والشباب (1 فوز).

    * الأكثر هزيمة: الشباب (9 خسارة).

    * الأقل هزيمة: الأخدود والهلال (خسارة واحدة).

    * الأقوى هجومًا: الهلال (31 هدفًا).

    * الأضعف هجومًا: الخلود (4 أهداف).

    * الأقوى دفاعًا: النصر (6 أهداف).

    * الأضعف دفاعًا: البكيرية (31 هدفًا).

  • صراع شرس على لقب "هداف" دوري جوّي للنخبة

    جولة بعد أخرى.. تشتعل المُنافسة على "لقب هداف" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    ونجح باسم العريني، مهاجم فريق التعاون تحت 21 عامًا، في "الانفراد" بصدارة هدافي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، بعد نهاية الجولة 11 من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ وذلك برصيد 9 أهداف.

    ويبتعد العريني بفارق هدف وحيد فقط، عن عمار الغامدي "الاتحاد" وعبدالله آل عجيان "الأخدود"؛ اللذين يحتلان "المركز الثاني" في قائمة الهدافين، حتى الآن.

    وفيما يلي.. قائمة "هدافي" دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا بالتفصيل:

    * 1/ باسم العريني (التعاون): 9 أهداف.

    * 2/ عمار الغامدي (الاتحاد) وعبدالله آل عجيان (الأخدود): 8 أهداف. 

    * 3/ عاصم محمد (النصر) وجلال السالم (الاتفاق): 7 أهداف.

    * 4/ لؤي العبيدي (الهلال)، عبدالعزيز الجرموش (الهلال)، سلطان عيسى (الرياض) ومعاذ الحبيب (الجبلين): 6 أهداف.

    * 5/ تركي الشعيفان (التعاون): 5 أهداف.

  • JAWWY Elite League U21 Social

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0