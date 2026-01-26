دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | جولة 12 مثيرة.. النصر يصارع المتصدر ومحمد الشلهوب في مهمة "الانتقام" لكبار الهلال

على مدار يومين، سنشهد الكثير من المباريات المثيرة التي تستحق المشاهدة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

في مقدمة هذه المباريات، التي تخطف الأنظار؛ القمة التي ستجمع بين ناديي الاتفاق "المتصدر" والنصر "الثالث"، في العاصمة السعودية الرياض.

وسيكون النصر أمام فرصة كبيرة، على أرضه ووسط جماهيره؛ إذا ما أراد تضييق الخناق على فريق الاتفاق تحت 21 عامًا، حيث يفصل بينهما 4 نقاط فقط.

ومن ناحيته.. سينتظر نادي الأخدود صاحب "المركز الثاني" في جدول ترتيب دوري جوّي، أي تعثر للاتفاق أمام النصر - سواء بالتعادل أو الخسارة -؛ من أجل انتزاع "الصدارة" منه، بشكلٍ رسمي.

لكن.. ذلك سيتطلب فوز الأخدود على أرضه ووسط جماهيره، ضد فريق نيوم تحت 21 عامًا؛ وذلك في مباراة تعد بالكثير من المتعة والإثارة، في الجولة 12 من مسابقة الدوري.

أما عملاق الرياض الهلال، فسيحاول من خلال كتيبة المدير الفني محمد الشلهوب، "الانتقام" لفريق الكرة الأول بالنادي؛ عندما يستضيف الرياض، على أرضه ووسط جماهيره.

فريق الهلال الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الرياض، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

لذلك.. فإن كتيبة الشلهوب ستسعى لـ"الانتقام الكروي" من الرياض؛ في اللقاء الذي سيجمع الفريقين بمسابقة دوري جوّي للنخبة، مساء يوم الأربعاء القادم.

وفيما يلي.. مباريات الجولة الثانية عشر من دوري جوّي للنخبة بالتفصيل:

- 6 مباريات تُقام يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026

* الثلاثاء "الساعة 15:50".. الجبلين ضد الرائد.

* الثلاثاء "الساعة 17:15".. ضمك ضد العدالة.

* الثلاثاء "الساعة 17:55".. القادسية ضد الخليج.

* الثلاثاء "الساعة 18:25".. الخلود ضد الاتحاد.

* الثلاثاء "الساعة 18:45".. الوحدة ضد البكيرية.

* الثلاثاء "الساعة 20:15".. النصر ضد الاتفاق.

- 6 مباريات تُقام يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026

* الأربعاء "الساعة 15:30".. الحزم ضد الفيحاء.

* الأربعاء "الساعة 18:00".. الفتح ضد الشباب.

* الأربعاء "الساعة 18:20".. التعاون ضد الأهلي.

* الأربعاء "الساعة 18:25".. النجمة ضد العروبة.

* الأربعاء "الساعة 18:35".. الأخدود ضد نيوم.

* الأربعاء "الساعة 20:15".. الهلال ضد الرياض.

