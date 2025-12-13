Jawwy Elite League U21 GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | من جوهرة الفتح الإفريقية لـ"يامال النصر" وساحر الاتحاد .. مواهب تستحق المتابعة في الجولة 10

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال 9 جولات ماضية فقط؛ يؤكد أن الفصول القادمة من عمر هذه المسابقة، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والمقررة غدًا الأحد "14 ديسمبر 2025"؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • مباراة الجولة.. 3 مواهب تستحق المتابعة في قمة الأخدود والاتحاد

    في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ تبرز المباراة التي تجمع بين عملاق جدة الاتحاد "المتصدر" ونادي الأخدود "الوصيف"، والذي يُعتبر الحصان الأسود في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    لذلك.. سيكون المُتابع على موعد مع عددٍ هائل من المواهب السعودية الواعدة؛ والتي ستقدّمها لنا هذه المباراة المُثيرة، في الجولة العاشرة.

    أبرز هذه المواهب؛ كل من عبدالله آل عجيان "الأخدود"، إلى جانب ساحر العميد الاتحادي صهيب الهوساوي.

    آل عجيان أثبت نفسه كأحد أهم المهاجمين القادمين بقوة، في ملاعب المملكة العربية السعودية، وآخرها عندما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك الاتفاق، بالجولة التاسعة من عمر دوري جوّي؛ بينما يتمتع صهيب بعديد المميّزات الرائعة، على النحو التالي:

    * أولًا: التمتع بمهارة رائعة للغاية على الجناح؛ تجعله يتجاوز الظهير بكل سهولة.

    * ثانيًا: سرعة كبيرة ومرونة في الحركة؛ إلى جانب إمكانية اللعب في العمق بجودة عالية.

    * ثالثًا: حس تهديفي عالٍ أمام مرمى المنافس؛ بالإضافة لصناعة العديد من الفرص والتمريرات الحاسمة إلى زملائه.

    وإلى جانب آل عجيان وصهيب؛ يظهر لنا اسم النجم التركي الشاب بوراك إنجي، الذي يقدّم أوراق اعتماده مع الأخدود في كل مباراة يُشارك فيها.

    وما يُميز بوراك حقًا؛ هو ذكاؤه الكبير فوق أرضية الملعب، إلى جانب إمكانية التحوّل بسهولة من خط الوسط إلى الأطراف أو منطقة الـ18 للمنافس.

  • 4 جواهر.. انتظروا أسماء قادمة بقوة في مباراتي الهلال والنصر!

    ومن قمة الأخدود والاتحاد المُنتظرة؛ سننتقل بحديثنا الآن إلى المباراتين اللتين سيخوضهما الهلال والنصر، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    الهلال سيلتقي العروبة؛ حيث ستكون كل الأنظار مُسلطة على واحد من أهم مواهب الهلال على الإطلاق، وهو الجناح عبدالعزيز الجرموش.

    هذا اللاعب يثبت من جولة إلى أخرى، أنه أحد أمهر اللاعبين السعوديين في سنه؛ حيث يراوغ المدافعين بكل سهولة، إلى جانب ذكائه في إجبارهم على ارتكاب أخطاء ضده داخل منطقة الـ18.

    أما على الجانب الآخر أي العروبة؛ سيكون المهاجم عمر الشراري هو الخطر الأكبر على الزعيم الهلالي، لما يملكه من حس تهديفي عالٍ أمام المرمى.

    وفيما يخص النصر الذي سيواجه الفيحاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة؛ يجب أن نتابع موهبتين من العيار الثقيل، على النحو التالي:

    * عبدالرحمن سفياني: جناح نادي النصر.

    * فهد الحبيشي: نجم نادي الفيحاء.

    سفياني أو كما يُلقب بـ"لامين يامال السعودي"؛ فهو يمتلك مهارات وسرعات خارقة، ولكنه يحتاج أن يوظفها بشكلٍ صحيح فوق أرضية الملعب فقط.

    بمعنى.. إذا وظف هذا اللاعب الصغير إمكاناته المهارية وسرعاته، بالشكل الذي يخدم المجموعة؛ فإنه سيصبح أحد أبرز نجوم النصر على الإطلاق، ليس في الفئات السنية فقط بل مع الفريق الأول حتى.

    وبخصوص الحبيشي؛ فهو لاعب يمتلك قدّما قوية لا تُخطئ المرمى أبدًا، حيث يعتمد دائمًا على التسديد من حدود منطقة الـ18.

    والمُثير في الأمر أن تسديدات الحبيشي، لا تعتمد على القوة فقط؛ بل تكون في زوايا قاتلة على الحراس، لا يستطيعون التعامل معها أبدًا.

  • ضمك والأهلي.. ثنائي موهوب ستُسلط الأضواء عليهما بقوة

    وبالطبع.. لا يُمكن تفويت مباراة عملاق جدة النادي الأهلي؛ والذي بدأ ينتفض بقوة في الفترة الأخيرة، ضمن منافسات دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وسيلتقي الأهلي في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي، مع فريق ضمك تحت 21 عامًا؛ والذي يُعاني في المركز "الحادي والعشرين" بجدول الترتيب.

    وخلال هذه المباراة؛ سيكون علينا كمُتابعين أن نركز على اسمين - أحدهما مع الأهلي والآخر في صفوف ضمك -، على النحو التالي:

    * أولًا: موسى آدم "الأهلي".

    * ثانيًا: فراس آل ناشع "ضمك".

    آدم سجل هدفًا في فوز الأهلي (3-0) على النجمة، في الجولة التاسعة "الماضية" من مسابقة دوري جوّي؛ وهو نفس الأمر الذي فعله آل ناشع، في انتصار ضمك (2-1) على نادي الرياض.

    لكن بعيدًا عن الهدفين؛ لابد أن نُشير إلى مميّزات آدم وآل ناشع الواضحة، حيث يُعدان من المواهب الواعدة بالفعل في دوري جوّي للنخبة.

    وسنجد أن آدم يتمتع بسرعة ومهارة كبيرتين على الجناح؛ إلى جانب كونه يقرأ تحركات زملائه في خط المقدمة بشكلٍ رائع، بدرجة قد نقول معها بأنه يمتلك عينًا ثالثة.

    ومن ناحيته.. آل ناشع هو مثال للاعب خط المقدمة الذي يحيّر المدافعين؛ فهو يتواجد على الطرف أحيانًا، وفي عمق الهجوم في أحيانٍ أخرى.

    ليس هذا فقط؛ بل نجد آل ناشع في كثير من اللقطات يعود إلى وسط الملعب خلال المباريات، ليكون محطة لزملائه مع فتح المساحات لهم.

  • مواهب أخرى في مباريات الجولة العاشرة من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ستقدّم لنا العشرات من المواهب، القادمة بقوة.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    إلا أنه هذه المرة لن يقتصر حديثنا على المواهب السعودية فحسب؛ بل سنتطرق أيضًا إلى اسم أجنبي يستحق الاهتمام كثيرًا، وهو الرأس أخضري جيفرسون راموس.

    راموس جناح نادي الفتح، والذي يمتلك في رصيده 5 أهداف بمسابقة دوري جوّي للنخبة، أظهر لنا العديد من المميّزات في الجولات الماضية، والتي يجب أن نُتابعها في مواجهة البكيرية بالجولة العاشرة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: مهارات وسرعات كبيرة على الجناح.

    * ثانيًا: قدرات جيدة جدًا في الدخول من الطرف إلى العمق.

    * ثالثًا: استغلال الكرات العرضية من زملائه في الكرات الثابتة تحديدًا.

    وبالإضافة إلى راموس؛ سيكون علينا أن نُركز مع حارس نيوم محمد الحكيم، وذلك في مواجهة الخلود بالجولة العاشر من مسابقة دوري جوّي.

    الحكيم قدّم مستوى خيالي، لا يقل عن ما يفعله أعظم الحراس في العالم؛ عندما قاد نيوم للفوز (1-0) ضد النصر، في الجولة التاسعة "الماضية".

    وهُناك جاسم الباشا، نجم نادي العدالة الذي سجل أسرع هدف في تاريخ دوري جوّي للنخبة - حتى الآن -؛ عندما هز شباك عملاق الرياض الهلال بعد 19 ثانية فقط، في الجولة التاسعة.

    وخطف الباشا الأنظار ضد الهلال بأدائه وقتاليته، بعيدًا عن الهدف الذي سجله؛ ما يجعلنا ننتظر ما سيفعله بفارغ الصبر ضد نادي التعاون، في الجولة العاشرة.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "STC"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

