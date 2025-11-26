دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الاتفاق يُعزز صدارته والهلال يشذ عن قاعدة الكبار في الجولة السابعة

عزز الاتفاق صدارته لجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا السعودي بحسمه ديربي الشرقية أمام القادسية لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة من الجولات السبعة الأولى.

الاتفاق حافظ بهذا الفوز على فارق النقطتين مع أقرب مطارديه، الاتحاد، والأهم أنه حافظ على انطلاقته المذهلة بتحقيق الفوز في جميع المباريات.

وسجل ثلاثية الفريق في مرمى القادسية كل من جلال السالم وزياد الغامدي وفارس الغامدي، فيما كان بدر العمير قد افتتح التسجيل لأصحاب الملعب.

