اختتمت مساء أمس مباريات الجولة السابعة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا السعودي، وقد نجح الاتفاق في تعزيز صدارته لجدول الترتيب فيما شذ الهلال عن قاعدة الكبار بتحقيق الانتصارات. دعونا نتعرف على أبرز أحداث الجولة ..
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الاتفاق يُعزز صدارته والهلال يشذ عن قاعدة الكبار في الجولة السابعة
الاتفاق يُعزز صدارته لجدول الترتيب
عزز الاتفاق صدارته لجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا السعودي بحسمه ديربي الشرقية أمام القادسية لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة بالعلامة الكاملة من الجولات السبعة الأولى.
الاتفاق حافظ بهذا الفوز على فارق النقطتين مع أقرب مطارديه، الاتحاد، والأهم أنه حافظ على انطلاقته المذهلة بتحقيق الفوز في جميع المباريات.
وسجل ثلاثية الفريق في مرمى القادسية كل من جلال السالم وزياد الغامدي وفارس الغامدي، فيما كان بدر العمير قد افتتح التسجيل لأصحاب الملعب.
الهلال يشذ عن قاعدة الكبار
نجحت أندية النصر والاتحاد والأهلي في تحقيق الفوز خلال الجولة السابعة من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا السعودي، فيما شذ الهلال عن تلك القاعدة واكتفى بتعادل مثير مع الخليج بثلاثة أهداف لكل فريق.
الخليج والهلال قصا شريط افتتاح الجولة السابعة مساء الإثنين الماضي، وقد افتتح أصحاب الملعب التسجيل بهدف عبدالرحمن التريكي عند الدقيقة العاشرة لكن محمد زيد عادل للهلال ومن ثم منحه لؤي العبيدي التقدم قبل نهاية الشوط الأول.
عبد الله الدين أدرك التعادل لأصحاب الملعب عند الدقيقة الـ71 لكن الضيوف تقدموا من جديد بعد 4 دقائق فقط، وفيما كان الجميع يستعد لصافرة النهاية أعاد عبدالمجيد الخثعمي المباراة لنقطة الصفر من جديد بهدف التعادل للخليج عند الدقيقة الـ88.
النصر استطاع الفوز على الرياض في الديربي المصغر بهدف عاصم محمد في بداية الشوط الثاني، فيما سجل عمار اليهيبي هدف فوز الأهلي الوحيد في مرمى الخلود، وعاد الاتحاد إلى جدة بنقاط الفوز من مواجهة الفتح، بعدما هزمه بهدفين نظيفين سجلهما عدنان البشري وعبد الرحمن العبيد.
جدول الترتيب
حافظ الاتفاق على سجله المذهل بعدم خسارة أي نقطة، ليواصل تصدر جدول الترتيب وقد رفع رصيده إلى 21 نقطة، ولم يتراجع الاتحاد عن مطاردته الشرسة برفع عدد نقاطه إلى 19.
النصر يتواجد ثالثًا في جدول الترتيب بـ18 نقطة، ويليه الثلاثي صاحب الـ16 نقطة، التعاون والحزم والأخدود، فيما يتواجد الهلال سابعًا بنقاطه الـ14.
وحسن الأهلي من موقفه بعد الفوز في الجولة السابعة، إذ رفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ16، فيما مازال الشباب يُعاني في منطقة الهبوط بنقاطه الثلاثة، حيث يحتل المركز الـ22.
هداف الدوري
استطاع بسام العريني مهاجم التعاون التقدم لصدارة قائمة هدافي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا السعودي بجانب نجم الاتحاد، عمار الغامدي، بفضل هدفه في مرمى الشباب، حيث يمتلك كلًا من المهاجمين 6 أهداف.
ويتواجد خلف اللاعبين تركي الشفيعان نجم التعاون بأهدافه الخمسة، ولم يستطع التسجيل خلال مواجهة الشباب في الجولة السابعة، والتي حسمها فريقه لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.
لقطة الجولة
شهدت مباريات الجولة السابعة العديد من الأهداف الجميلة واللقطات المثيرة، حيث بلغ عدد الأهداف 31 هدفًا، لكن لقطة واحدة تفوقت على الجميع واستحقت بقوة لقب "لقطة الجولة".
حساب قنوات STC الرياضي على منصة إكس سلط الضوء على تلك اللقطة واختارها "لقطة الجولة" لما حملته من غرابة، حيث تضمن فرحة اللاعب بهدف لم يُسجل أبدًا!
اللقطة كانت من مباراة الرياض والنصر، حيث انطلق لاعب الرياض منفردًا بالمرمى النصراوي، وقد سدد الكرة نحو المرمى وذهب للاحتفال لكنه صدم بعد ثوانٍ بأن الكرة اتجهت لخارج المرمى!
ما هو دوري جوي النخبة السعودي تحت 21 عامًا؟
أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" ضمن خطة تطويرية متكاملة للشباب. وتحظى البطولة برعاية من STC لموسمين كاملين انطلاقًا من 2025-2026.
اعتمد المشروع في يناير 2025، ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.
ويعتمد نظام التأهل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا، حيث يتأهل الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى النادي الأكثر تميزًا في برنامج دعم الفئات السنية.
وتقام المنافسات على مرحلتين:
مرحلة الدوري: ويتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من فرق دوري روشن و6 من فرق دوري يلو) ويخوض كل فريق 20 مباراة موزعة بين 10 على أرضه و10 خارج أرضه بنظام النقط.
مرحلة التصفيات: وتتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تتنافس الفرق من المركز الخامس إلى المركز الثاني عشر في ملحق يؤهل الأربعة فرق المتبقية إلى ربع النهائي، وتستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب حتى الوصول للمباراة النهائية وتحديد البطل.