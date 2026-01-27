Goal.com
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | تدعيم مهم.. الأهلي يحسم صفقة "دينامو الطائي"

تطورات جديدة عن ميركاتو الأهلي..

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي صفقة رسمية، لتدعيم صفوف فريق تحت 21 عامًا، الناشط في دوري جوّي للنخبة.

وفقد فريق الأهلي تحت 21 عامًا، اسمًا مهمًا في الأيام القليلة الماضية؛ وهو الموهبة عمار اليهيبي، المنتقل إلى صفوف نادي القادسية. 

وفقد فريق الأهلي تحت 21 عامًا، اسمًا مهمًا في الأيام القليلة الماضية؛ وهو الموهبة عمار اليهيبي، المنتقل إلى صفوف نادي القادسية.

  • الأهلي يتعاقد مع محمد النخلي

    وفي هذا السياق.. أعلن صالح اليامي، وكيل أعمال محمد النخلي، انتقال اللاعب إلى النادي الأهلي؛ بشكلٍ رسمي.

    اليامي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "موكلنا النخلي مواليد 2007؛ ينتقل من نادي الطائي إلى الأهلي".

    شاهد دوري جوّي السعودي

  • شكر خاص إلى شركة النادي الأهلي!

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. صالح اليامي، وكيل أعمال اللاعب محمد النخلي، قدّم شكره إلى شركة النادي الأهلي؛ وذلك بسبب "الاحترافية الكبيرة"، في المفاوضات.

    وأعرب اليامي عن أمنيته بالتوفيق للنخلي، خلال رحلته الجديدة مع عالم الساحرة المستديرة، في نادٍ بحجم الأهلي.

  • مراكز محمد النخلي "صفقة الأهلي الجديدة"

    محمد النخلي المنتقل حديثًا إلى النادي الأهلي، يُجيد أساسًا في مركز وسط الميدان "رقم 6"، حيث يُعرف عنه مجهوده الكبير فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ مع قدرته على اللعب كـ"ظهير أيسر"، أيضًا.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي

    وتضع الإدارة الأهلاوية آمالًا كبيرة على هذا اللاعب؛ من أجل إثبات نفسه في صفوف فريق تحت 21 عامًا، قبل تدعيم كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله.

    يايسله الذي يقود فريق الأهلي الأول لكرة القدم منذ صيف 2023؛ يولي اهتمامًا كبيرًا للفئات السنية، مع استدعاء عدد من اللاعبين الشباب للتدرب مع "الكبار".

  • مشوار الأهلي في دوري جوّي للنخبة 2025-2026

    فريق الأهلي تحت 21 عامًا يُعاني في دوري جوّي للنخبة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بعد مرور 11 جولة من عمر المسابقة، حتى الآن.

    ويحتل الأهلي "المركز الخامس عشر" في جدول ترتيب دوري جوّي، من أصل 24 فريقًا يشاركون في المسابقة؛ حيث جمع 13 نقطة من 11 مباراة.

    وجمع الراقي نقاطه الـ13؛ من 3 انتصارات و4 تعادلات، في الوقت الذي تعرض فيه لأربع هزائم.

    شاهد دوري جوّي السعودي

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

