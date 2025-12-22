دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | في الجولة 11 .. الاتحاد ينهار أمام النصر بحضور كريم بنزيما و"ريمونتادا الهلال" لا تكفي لقهر الأهلي

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

Getty/Goal

وحملت الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، التي لُعِبت على مدار يومين - مع لقاء مؤجل -؛ الكثير من الأحداث الكروية المثيرة.

هذه الأحداث الكروية؛ تمثّلت في تعثر عملاق جدة الاتحاد بـ"نتيجة كبيرة" ضد النصر، إلى جانب التعادل المثير بين الأهلي والهلال.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..