Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الاتحاد ينتزع الصدارة وسط تراجع النصر .. و"لقطة أكروباتية" تحبط الهلال في الجولة التاسعة

جولة شهدت الكثير من النتائج والأحداث المثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، التي لُعِبت على مدار 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء؛ الكثير من المفاجآت، والأحداث الكروية المثيرة.

هذه المفاجآت تمثّلت في تعثر عملاقي الرياض الهلال والنصر؛ وسط انتفاضة من النادي الأهلي، وتغيّر في حسابات الصدارة بقيادة الاتحاد.

شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • سقوط "عملاقي الرياض" في الجولة التاسعة من دوري جوّي

    قبل اِنطلاق الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ كانت جميع التوقعات تشير إلى تحقيق عملاقي الرياض الهلال والنصر، الفوز على العدالة ونيوم تواليًا.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    لكن.. مع اِنطلاق الجولة التاسعة تغيّرت كل الحسابات؛ حيث أظهر العدالة ونيوم مستوياتٍ أكثر من رائعة، جعلتهما يحققان المفاجأة ضد الهلال والنصر بالفعل.

    العدالة خطف تعادلًا إيجابيًا (2-2) أمام الزعيم الهلالي؛ بالرغم أنه كان من الممكن أن يُحقق أكثر من ذلك، لولا بعض التفاصيل البسيطة.

    ومن ناحيته.. نيوم حقق الفوز (1-0) على الفريق النصراوي؛ مُلحقًا به هزيمته الثانية في مسابقة دوري جوّي للنخبة، حتى الآن. 

    • إعلان

  • الأخدود يقهر الاتفاق.. والاتحاد يخطف صدارة دوري جوّي

    بعيدًا عن عملاقي الرياض الهلال والنصر؛ هُناك مباراة خطفت كل الأنظار في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026، وهي تلك التي جمعت بين ناديي الاتفاق والأخدود.

    هذه المواجهة سُميت بـ"مباراة الصدارة"؛ حيث جمعت وقتها بين الاتفاق "الأول"، والأخدود صاحب "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة.

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    المباراة لم تُخيب التوقعات أبدًا؛ حيث جاءت مثيرة في كل تفاصيلها، مع نجاح فريق الأخدود في تحقيق الفوز (3-2) على الاتفاق.

    فوز الأخدود جعله ينتزع "صدارة" دوري جوّي للنخبة مؤقتًا؛ بينما واصل فارس الدهناء تراجعه، بالهزيمة الثانية تواليًا.

    الاتفاق بدأ مسابقة دوري جوّي بـ7 انتصارات متتالية؛ قبل أن يخسر في الجولة الثامنة ضد الفتح، ثم في الأسبوع التاسع أمام الأخدود.

    "صدارة" الأخدود استمرت لأقل من 24 ساعة فقط؛ وذلك حتى جاءت مباراة عملاق جدة الاتحاد ضد نادي الحزم، التي أُقيمت عصر يوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -.

    الاتحاد حقق فوزًا غاليًا وكبيرًا على الحزم (4-1)، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ ليخطف "الصدارة" من الأخدود، لكن بفارق الأهداف فقط.

  • إثارة كبيرة في باقي مباريات الجولة التاسعة من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لم تخلُ من الإثارة والمتعة الكروية، أيضًا.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    أبرز هذه المباريات؛ كانت تلك التي جمعت بين فريق الرائد تحت 21 عامًا ونظيره الفتح، في بريدة.

    الفتح حقق فوزًا مثيرًا على الرائد، بثلاثة أهداف مقابل اثنين؛ ليقتحم "المربع الذهبي" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، بشكلٍ رسمي.

    أما الأهلي.. واصل انتفاضته الكبيرة مؤخرًا؛ وذلك بعدما بدأ المسابقة الجديدة، بشكلٍ كارثي للغاية. 

    الأهلي وبعد تعادله (1-1) مع عملاق الرياض النصر، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري؛ ها هو يعود ويحقق فوزًا كبيرًا على النجمة (3-0)، في الأسبوع التاسع.

    وفيما يلي.. باقي نتائج مباريات الجولة التاسعة من دوري جوّي للنخبة:

    الخليج (0-5) الوحدة.

    * البكيرية (3-3) القادسية.

    * الشباب (0-2) الجبلين.

    * العروبة (3-1) التعاون.

    * الرياض (1-2) ضمك.

    * الفيحاء (0-0) الخلود.

  • ترتيب دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة التاسعة

    أسفرت الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ عن تغيّرات في مراكز المقدمة بجدول الترتيب.

    عملاق جدة الاتحاد انتزع "صدارة" دوري جوّي للنخبة بشكلٍ رسمي - كما ذكرنا -، برصيد 22 نقطة من 9 مباريات؛ وبفارق الأهداف عن نادي الأخدود، صاحب "المركز الثاني".

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    ومن ناحيته.. تراجع الاتفاق الذي سيطر على "الصدارة" لجولاتٍ عديدة، إلى "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري جوّي؛ وذلك برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفتح "الرابع" والنصر "الخامس".

    نعم.. الفريق النصراوي الذي كان بإمكانه مشاركة "الصدارة"، مع كل من الاتحاد والأخدود؛ وجد نفسه يتراجع إلى "المركز الخامس" بعد نهاية الجولة التاسعة، بسبب خسارته المفاجئة ضد نيوم.

    كذلك.. رفض عملاق الرياض الهلال اقتحام "المربع الذهبي"، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي (2-2) مع العدالة في الجولة التاسعة؛ حيث وصل إلى نقطته الـ18، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة.

    Jawwy Elite League U21saff

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * التعاون "الثامن": 16 نقطة.

    * القادسية "الثاني عشر": 12 نقطة.

    * الأهلي "الخامس عشر": 11 نقطة.

    * الشباب "الثالث والعشرين": 3 نقاط.

  • لقطات مثيرة.. ونجوم لفتوا الأنظار في الجولة التاسعة من دوري جوّي

    هُناك مجموعة من اللقطات خطفت الأنظار، في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    على رأس هذه اللقطات؛ تلك التي شهدتها مباراة العدالة والهلال، وأخرى حدثت في اللقاء الذي جمع بين الاتفاق والأخدود.

    * اللقطة الأولى: لاعب العدالة جاسم الباشا، الذي سجل هدفًا بعد 19 ثانية تقريبًا؛ أنقذ هدفًا هلاليًا محققًا من على خط مرمى فريقه، وبطريقة "أكروباتية" رائعة.

    * اللقطة الثانية: مهاجم الأخدود عبدالله آل عجيان، رفض الاحتفال بعد تسجيله الهدفين الأول والثاني في مرمى فريقه السابق الاتفاق؛ إلا أنه لم يتمالك نفسه بعد إحرازه "الهاتريك"، ليظهر سعادة واضحة مع زملائه.

    وبلا شك.. أعلن آل عجيان عن نفسه كـ"بطل الجولة التاسعة"؛ وذلك بعد تسجيله 3 أهداف "هاتريك" في مباراة الاتفاق والأخدود، مع تقديمه الكثير من اللمحات الفنية بالإضافة إلى القوة البدنية الهائلة.

    أيضًا.. لا يُمكن أن نتغافل عن المستوى الخرافي الذي أظهره محمد الحكيم، حارس مرمى نيوم؛ والذي وقف سدًا منيعًا أمام هجوم النصر، مع الكثير من التصديات شبه المستحيلة.

  • إحصائيات مهمة بعد نهاية الجولة التاسعة من دوري جوّي

    الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، كانت غزيرة بالأهداف؛ حيث شهدت تسجيل 43 هدفًا في 12 مباراة، بمعدل 3.6 هدف في اللقاء الواحد.

    وانتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي (0-0) في الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي، وهي تلك التي كانت بين الفيحاء والخلود؛ بينما يُعتبر لقاء البكيرية والقادسية، الأكثر تسجيلًا للأهداف (6).

    شاهد دوري جوّي السعودي عبر stc tvسجل الآن!

    ونجحت 6 أندية في الحفاظ على نظافة شباكها خلال الجولة التاسعة؛ بينما قام لاعبان اثنان بالتسجيل في مرماهما بالخطأ، وهما: "ماجد القحطاني (البكيرية) وفواز الحمد (الفتح)".

    وتواصلت في الجولة التاسعة، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة، في كل أسبوع.

    وخلال الجولة التاسعة فقط؛ شاهدنا 6 كروت حمراء، وهي أزيد بـ"طرد واحد" عما حدث في الأسبوع الثامن من عمر المسابقة.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    لمشاهدة مباريات دوري جوّي مجانًا على منصة stc tv اضغط هنا

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط. 

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0