دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | الاتحاد ينتزع الصدارة وسط تراجع النصر .. و"لقطة أكروباتية" تحبط الهلال في الجولة التاسعة

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

وحملت الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، التي لُعِبت على مدار 3 أيام من الأحد إلى الثلاثاء؛ الكثير من المفاجآت، والأحداث الكروية المثيرة.

هذه المفاجآت تمثّلت في تعثر عملاقي الرياض الهلال والنصر؛ وسط انتفاضة من النادي الأهلي، وتغيّر في حسابات الصدارة بقيادة الاتحاد.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..