Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | النصر يواصل السقوط والاتحاد يفقد صدارته .. "هداف ذاتي غريب" يخطف الأنظار في الجولة 10

جولة شهدت الكثير من النتائج والأحداث المثيرة في دوري جوّي للنخبة..

من جولةٍ إلى أخرى.. تشتد المنافسة والمتعة الكروية، في مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والتي تُنقل عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

stc tv JawwyGetty/Goal

وحملت الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، التي لُعِبت على مدار يومين من الأحد إلى الإثنين؛ الكثير من النتائج المُتقلبة، والأحداث الكروية المثيرة.

هذه النتائج تمثّلت في تعثر عملاق الرياض النصر، للمباراة الثالثة على التوالي؛ وسط عودة نادي الاتفاق لـ"الصدارة"، بعدما استغل تعادل الاتحاد والأخدود.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز حصاد الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026..

  • Al-Nassr v Al-Ahli - Saudi Super Cup FinalGetty Images Sport

    سقوط ثالث على التوالي لنادي النصر في دوري جوّي للنخبة

    واصل نادي النصر تراجعه الكبير في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بالسقوط للجولة الثالثة على التوالي.

    النصر لم يعرف طعم الفوز منذ الجولة السابعة؛ حيث اكتفى بتعادلين مقابل هزيمة، في آخر 3 أسابيع من عمر المسابقة.

    وتعادل النصر (1-1) مع عملاق جدة الأهلي، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري؛ قبل أن يخسر ضد نادي نيوم، في الأسبوع التاسع.

    وكان النصراويون يأملون أن يعود فريقهم لسكة الفوز؛ وذلك عندما التقى مع الفيحاء، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

    لكن مرة أخرى؛ سقط الفريق النصراوي في فخ التعادل (1-1) مع الفيحاء، ليتراجع إلى "المركز السادس" في جدول الترتيب.

  • الهلال يقترب.. والاتفاق يستعيد صدارة دوري جوّي من جديد

    اقترب نادي الهلال كثيرًا، من انتزاع صدارة جدول دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ وذلك بعد بدايته المتعثرة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الهلال فاز (3-1) على نادي العروبة، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة؛ ليصل إلى نقطته الـ21 في "المركز الرابع"، وبفارق 3 نقاط فقط عن الاتفاق "المتصدر".

    ومن ناحيته.. الاتفاق استعاد صدارته لجدول ترتيب دوري جوّي للنخبة؛ وذلك بعد أن فرط فيها لجولة واحدة فقط، في الأسبوع التاسع تحديدًا.

    الاتفاق استعاد صدارته بعد الفوز (1-0) على الحزم، في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري؛ مستغلًا تعادل الاتحاد مع الأخدود، مساء يوم الإثنين.

    ووصل فارس الدهناء إلى نقطته رقم 24، من 8 انتصارات مقابل هزيمتين؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن كل من الاتحاد والأخدود.

  • الاتحاد فرط في صدارة "منفردة" لمسابقة دوري جوّي للنخبة

    والآن.. لابد أن نُركز على مباراة الاتحاد ومستضيفه الأخدود، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الاتحاد والأخدود دخلا الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، وهما في المركزين الأول والثاني على التوالي، بنفس عدد النقاط 22.

    أي أن الفريق الذي كان سيفوز من بينهما، كان سيضمن صدارة دوري جوّي للنخبة "منفردًا"؛ بعد مرور 10 جولات من عمر المسابقة الحديثة.

    هذا الفوز كان قريبًا جدًا من الاتحاد، عندما ظل متقدمًا حتى الدقيقة 77 من المباراة؛ مع إهداره عديد الفرص المحققة.

    وتمكن الأخدود من إدراك التعادل (1-1)؛ مستغلًا في ذلك العديد من الأخطاء الاتحادية، بالإضافة إلى "طرد" مدافع العميد محمد هزازي.

  • إثارة كبيرة في باقي مباريات الجولة العاشرة من دوري جوّي

    باقي مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لم تخلُ من الإثارة والمتعة الكروية، أيضًا.

    أبرز هذه المباريات؛ كانت تلك التي جمعت بين فريق ضمك تحت 21 عامًا وعملاق جدة الأهلي، الذي انتفض مؤخرًا.

    الأهلي لم يواصل هذه الانتفاضة؛ حيث اكتفى بالتعادل الإيجابي (2-2) مع ضمك، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي.

    أما الفتح.. سقط بشكلٍ مفاجئ وغير متوقع فيس فخ التعادل (2-2) أمام نادي البكيرية؛ والذي يتواجد في المركز الرابع والعشرين "الأخير"، في جدول الترتيب.

    وفيما يلي.. باقي نتائج مباريات الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة:

    القادسية (2-0) الرائد.

    * الجبلين (2-1) الخليج.

    * النجمة (0-4) الرياض.

    * الخلود (0-2) نيوم.

    * التعاون (2-1) العدالة.

    * الوحدة (1-1) الشباب.

  • ترتيب دوري جوّي للنخبة بعد نهاية الجولة العاشرة

    أسفرت الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ عن تغيّرات في مراكز المقدمة بجدول الترتيب، كما ذكرنا.

    واستعاد الاتفاق "صدارة" دوري جوّي للنخبة بشكلٍ رسمي، برصيد 24 نقطة من 10 مباريات؛ وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد والأخدود، صاحبي "المركزين الثاني والثالث" على التوالي.

    ومن ناحيته.. تقدّم نادي الهلال إلى "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري جوّي للنخبة، برصيد 21 نقطة؛ متفوقًا بنقطة واحدة فقط لا غير، على كل من الفتح "الخامس" والنصر "السادس".

    نعم.. الفريق النصراوي الذي كان بإمكانه انتزاع "الصدارة"، في الجولتين الماضيتين من عمر دوري جوّي؛ وجد نفسه يتراجع إلى "المركز السادس" بـ20 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون "السابع" ونيوم "الثامن".

    Jawwy Elite League U21saff

    أما باقي الأندية الكبيرة في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ فجاءت مراكزها متفاوتة للغاية في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، على النحو التالي:

    * القادسية "الحادي عشر": 15 نقطة.

    * الوحدة "الثالث عشر": 13 نقطة.

    * الأهلي "الرابع عشر": 12 نقطة.

    * الشباب "الثالث والعشرين": 4 نقاط.

  • لقطات مثيرة.. ونجوم لفتوا الأنظار في الجولة العاشرة من دوري جوّي

    هُناك مجموعة من اللقطات خطفت الأنظار، في الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    على رأس هذه اللقطات؛ تلك التي شهدتها قمة الأخدود والاتحاد، وأخرى حدثت في اللقاء الذي جمع بين القادسية والرائد.

    * اللقطة الأولى: كما ذكرنا؛ تعرض مدافع الاتحاد محمد هزازي لـ"الطرد" ضد الأخدود، إلا أن ذلك كان بسبب حصوله على إنذارين خلال 3 دقائق فقط.

    * اللقطة الثانية: تسبب مدافع نادي الرائد أنور الهوساوي، في الهدف الأول بـ"الخطأ" في مرمى فريقه أمام القادسية؛ بعد أن شتت الكرة بغرابة من داخل منطقة الـ18، إلى داخل الشباك.

    وبلا شك.. أعلن أكثر من لاعب عن نفسه كـ"بطل الجولة العاشرة"؛ إلا أن أبرزهم على الإطلاق كان بلال الدواء، حارس مرمى نادي الاتفاق.

    الدواء قام بتصديات إعجازية بكل ما تحمله الكلمة من معاني؛ ليقود الاتفاق للفوز (1-0) بصعوبة على الحزم، مع استعادة صدارة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا.

  • إحصائيات مهمة بعد نهاية الجولة العاشرة من دوري جوّي

    الجولة العاشرة من مسابقة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، كانت غزيرة بالأهداف وإن كانت أقل من الأسبوع الماضي؛ حيث شهدت تسجيل 33 هدفًا في 12 مباراة، بمعدل 2.7 هدف في اللقاء الواحد.

    stc tv JawwyGetty/Goal

    وشهدت جميع مباريات الجولة العاشرة من دوري جوّي للنخبة تسجيل أهداف، حيث لم ينتهِ أي لقاء بالتعادل السلبي (0-0)؛ بينما تُعتبر مواجهات "الفتح والبكيرية، الرياض والنجمة، الهلال والعروبة، والأهلي ضد ضمك"، الأكثر تسجيلًا بـ(4 أهداف).

    ونجحت 4 أندية في الحفاظ على نظافة شباكها خلال الجولة العاشرة؛ بينما قام لاعبان اثنان بالتسجيل في مرماهما بالخطأ، وهما: "أنور الهوساوي (الرائد) ومحمد الحازمي (العروبة)".

    وتواصلت في الجولة العاشرة، الظاهرة السيئة التي تشهدها مسابقة دوري جوّي للنخبة 2025-2026؛ وهي الكروت الصفراء والحمراء العديدة.

    وخلال الجولة العاشرة.. شاهدنا كارتين أحمرين، وهو أقل بكثير من الأسابيع الماضية؛ لكنها لا تزال ظاهرة مستمرة، في كل أسبوع.

  • Jawwy Elite League U21Social gfx/ Goal Arabia

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

0