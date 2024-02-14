النصر ضد الفيحاء | دوري الأبطال لعبته المفضلة.. رونالدو يرد الجميل لجماهير النصر ويلدغ خصمه بعد 17 عامًا!

الدون يفك عقدة الفيحاء

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر، إلى فوز مهم على حساب مضيفه الفيحاء (1-0)، اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

ورغم إهداره أكثر من فرصة لهز الشباك، إلا أن رونالدو نجح في تسجيل هدف الفوز لفريقه أمام الفيحاء عند الدقيقة 81، ليسهل مهمة العالمي قبل مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل في الأول بارك.

ويقدم "جول" في السطور التالية قراءة لأبرز ما قدمه الدون كريستيانو رونالدو في مواجهة الفيحاء...