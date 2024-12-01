نجوم أستون فيلا السابقون واجهوا بداية صعبة في تورينو، وقد لا يبقى أحدهم هناك لفترة طويلة.

قالت أليشا ليمان عند وصولها إلى يوفنتوس، الذي تم تأكيده بعد سبعة أيام فقط من انتقال شريكها بتكلفة 42 مليون جنيه إسترليني (55 مليون دولار) إلى عمالقة الدوري الإيطالي: "أن نكون معًا في نفس النادي هو حلم".

بدأ ذلك "الحلم" عندما انضمت ليمان إلى أستون فيلا في عام 2021، حيث كان لويز قد تواجد في النادي في غرب ميدلاندز لمدة عامين. ونشأت قصة حب بسرعة، وعلى الرغم من انفصال ليمان ولويز في نوفمبر 2022، تصالحوا بعد عام واحد وظلوا لا ينفصلون منذ ذلك الحين. ويبدو أن لم الشمل هذا أعطى لويز دفعة إضافية على أرض الملعب أيضًا، حيث لعب البرازيلي دورًا حيويًا في الفريق الرجالي لأستون فيلا في الوصول إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما ضمن تأهيل النادي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 41 عامًا.

لكن عندما جاء يوفنتوس في الصيف، لم يكن لدى فيلا خيار سوى ترك أحد أفضل نجومه يذهب. وعلى الرغم من كونها لا تزال متعاقدة مع فريق السيدات في فيلا لمدة عامين إضافيين، قفزت ليمان على الفرصة للحاق بصديقها إلى تورينو، مما أكمل "انتقال الأزواج" النادر.

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لكن رؤية ليمان المثالية لها ولويز في توازن حياتهم العملية والعاطفية في نفس النادي لم تتحقق بعد في إيطاليا. وكافح كلا اللاعبين في ترك تأثير مع يوفنتوس، وما لم يتغير شيء بسرعة، قد يضطرون إلى النظر في علاقة بعيدة المدى عندما يُفتح نافذة الانتقالات في يناير...