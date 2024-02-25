دمرته صديقته وكيف تحولنا من ميسي ونيمار إليه .. ردود الفعل حول أداء أشرف حكيمي أمام رين

كيف تفاعل الجمهور مع ما قدمه أشرف حكيمي خلال مواجهة باريس ورين؟

سقط باريس سان جيرمان، في فخ التعادل أمام رين بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي، والتي جمعت بينهما على ملعب حديقة الأمراء.

المباراة شهدت استمرار مشاركة المغربي أشرف حكيمي، مع باريس بعد مهمته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 من دور الـ16 بالهزيمة أمام جنوب إفريقيا 2-0.

وهاجم الجمهور الفرنسي، اللاعب المغربي بسبب ما قدمه أمام رين، وطالته انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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في السطور التالية نستعرض سويًا كيف انقسمت ردود فعل الجماهير حول ما قدمه أشرف حكيمي أمام رين..