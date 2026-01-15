Pique ArbeloaGoal Ar Only GFX
علي سمير

"دعوا الخبر ينتشر في جميع أنحاء العالم" .. بيكيه ينتقم لألونسو ويُهين أربيلوا مسجلًا "الثالث" بوداع ريال مدريد لكأس الملك!

عداوة تاريخية بين الثنائي تظهر من جديد بعد البداية الكارثية لأربيلوا كمدرب لريال مدريد

وصل ألفارو أربيلوا كمدرب لريال مدريد، وسط توقعات بأن يسير بالفريق نحو بر الأمان بعد رحيل تشابي ألونسو، لتأتي الصدمة أسرع من المتوقع بالسقوط والخروج من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

ريال سقط أمس، الأربعاء، أمام ألباسيتي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسبانية، في مباراة حاول أربيلوا تقلد فيها دور البطولة، والاعتماد على بعض العناصر الشابة واستبعاد تيبو كورتوا وجود بيلينجهام في ظل افتقاد الفريق لكيليان مبابي.

النتيجة كانت الخسارة 3/2 أمام المنافس المتواضع اسمًا العنيد فعلًا على أرض الملعب، حيث جاءت ثلاثيته عن طريق خافي فيار وخيفتي بنتانكور "هدفين"، بينما سجل لريال كل من فرانكو ماتانتونو وجونزالو جارسيا.

ربما تأتي هذه الخسارة لتشفي غليل ألونسو نوعًا ما بعد خروجه المبكر، ولكن عندما يأتي اسم أربيلوا فهناك شخص آخر كان على رأس الشامتين، وهو جيرارد بيكيه أسطورة برشلونة.

    دعوها تصل إلى وسائل الإعلام العالمية

    جماهير ريال جلست لانتظار ما سيقوم به أربيلوا، بعد التوقعات المتفائلة بتجربة مماثلة لما حدث مع زين الدين زيدان أسطورة النادي، ولكن شتان الفارق بين هذا وذاك!

    بيكيه كان يجلس على الجانب الآخر منتظرًا فضيحة، وكان له ما أراد، ليقرر التدخل بسخرية معتادة عبر قناة "دوري الملوك" على منصة تويتش، حيث علق على السقوط المُروع للغريم التقليدي لنادي طفولته برشلونة.

    بيكيه كان يتابع المباراة من خلال البث المباشر مع الثنائي دي جي ماريو "معروف بعشقه لريال مدري، بجوار أدري كونتريراس، وقال بعد الهزيمة:"بداية جيدة 3/2 لصالح ألباسيتي".

    ومن جانبه قال المؤثر سبيرسيتو الذي كان يتابع الموقف"يجب أن ينتشر هذا الخبر في جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بيكيه أذل ألفارو أربيلوا".

    وأضاف:"بدية رائعة وموفقة، 3/2، بيكيه هو من سجل الهدف الثالث في سانتياجو برنابيو".

    ومن جانبه رد دي جي ماريو باعتباره مشجعًا لريال مدريد:"بيكيه شخص عديم الفائدة، ما فعله لا يُصدق أبدًا".

    أصل العداوة بين بيكيه وأربيلوا

    الأمر يعود إلى مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، ونشط خلال حقبة الثنائي جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا، حيث اعتاد كل منهما على المناوشات داخل وخارج الملعب.

    وفي عام 2015 خرج بيكيه بتصريحه الشهير الذي انتشر بشكل واسع، وتم تداوله حتى وقتنا هذا بعد تعيين أربيلوا مدربًا للميرينجي، حيث قال:"إنه يدعي أنه صديقي، لكنه مجرد شخص أعرفه".

    واستغل مدافع برشلونة السابق كلمة "conocido" لوصف كلمة "مجرد شخص أعرفه"، وتلاعب لفظيًا باللغة الإسبانية حيث كتبها بطريقة تجعلها تعني "أعرفه" و"قمع" (con-o)، في إشارة إلى أن مهمته في الفريق كانت حمل الأقماع.

    وخلال ذروة العداوة بينهما قال أربيلوا:"يومًا ما سأرى بيكيه في نادي الكوميديا وهو يتحدث عن ريال مدريد".

    ورد عليه أسطورة برشلونة:"لا يوجد ما أضيفه، أربيلوا كان مجرد شخص أعرفه والبعض فسر تصريحي السابق بطريقته الخاصة، كنت واضحًا ولن أقول أكثر من ذلك".

    وفي حلقة أخرى من سلسلة المناوشات بينهما، قال أربيلوا في عام 2017:"لن أتذهب للجلوس مع بيكيه وتناول الغداء أبدًا".

    وفي النهاية، من الواضح أن جماهير ريال مدريد لا تهتم كثيرًا بشعور أربيلوا تجاه تناول وجبة الغداء مع بيكيه أم لا، موقفه لا العدائي من لاعب برشلونة السابق لا يكفي، عشاق ريال بحاجة إلى تعويض ورد فوري في الملعب على الخروج المُروع من كأس إسبانيا، وضياع البطولة الثانية من الفريق بعد خسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة في ظرف أيام قليلة!

