"دعه يدفع الثمن" - مدرب فلامنغو يوضح تصريحاته بشأن فينيسيوس جونيور ويدين العنصرية

تحدث لويس عن الحادثة بعد المباراة وسعى الآن إلى توضيح كلماته، قائلاً إن تعليقاته الأولية "أسيء تفسيرها".

وقال للصحفيين: "أود توضيح كلماتي، التي أسيء فهمها على نطاق واسع في المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقدته. لم تكن نيتي في أي وقت من الأوقات التقليل من شأن الفعل العنصري [المزعوم]، ولا إهانة الضحية في هذه القضية، بل على العكس تمامًا. دعوني أكرر: فلامنغو وأنا نقف إلى جانب فيني.

أنا أرفض العنصرية، وأدين الفعل العنصري، فالعنصرية جريمة. كما قلت من قبل، إذا كان اللاعب [بريستياني] قد فعل ذلك، فليس من شأني أن أحكم عليه، ولكن إذا كان قد فعل ذلك، فليدفع الثمن، وليدفعه غالياً.

"من السهل عليّ أن آتي إلى هنا وأتحدث، ومن السهل صنع قمصان مكتوب عليها "لا للعنصرية"، ومن السهل ارتداء سوار مناهض للعنصرية. الصعب هو المعاقبة. إذا كان [بريستياني] قد فعل ذلك، فليدفع الثمن. فلامنغو يدعم جميع قضايا فيني، دائماً. لديّ محبة وإعجاب كبيران له، وأنا معه".