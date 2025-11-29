"درع ريال مدريد" .. وظيفة جديدة لمبابي بعد خطابه المؤثر في ليلة "السوبر هاتريك" أمام أولمبياكوس!

رغم التخبط الذي عانى منه ريال مدريد في الفترة الأخيرة، إلا أن هناك حقيقة واحدة ثابته في الفريق الإسباني، وهي أن كيليان مبابي هو الرجل الأول في الميرينجي وأفضل لاعب بتشكيل المدرب تشابي ألونسو.

ريال خسر من ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في مباراتين بالدوري الإسباني أمام كل من رايو فاييكانو وإلتشي، لتظهر التكهنات حول مستقبل تشابي ألونسو الذي وصل إلى سانتياجو برنابيو بتوقعات ضخمة في الصيف الماضي.

الفريق كان بحاجة إلى صحوة ما، وهنا ظهر مبابي، ليتصدر المشهد "وحده تمامًا"، في فوز دراماتيكي لريال على حساب مُضيفه اليوناني أولمبياكوس يوم الأربعاء الماضي بنتيجة 4/3.

نقول إن مبابي فعلها وحده تمامًا، لأنه سجل رباعية الميرينجي في شباك الخصم اليوناني، لينقذ رقبة ألونسو من فخ آخر كان سيؤدي إلى تزايد الشكوك حوله.