درس تاريخي للهلال والأهلي يفسد فرحة اللقب .. أبرز ردود الأفعال بعد فوز الاتحاد بدوري روشن السعودي

أبرز ردود أفعال الجماهير بعد فوز الاتحاد بدوري روشن السعودي...

نجح نادي الاتحاد، في تحقيق لقب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مواجهات الجولة الـ 32 لنسخة 2024-2025، من المسابقة.

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وبالرغم من تأخر العميد بهدف دون رد، بعد أقل من عشر دقائق من انطلاق اللقاء، إلا أن لاعبي الاتحاد، قلبوا الطاولة على أصحاب الأرض، ليحققوا لقب الدوري، الغائب عن خزائن الفريق منذ موسم 2022-2023.

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وانفجرت وسائل التواصل الاجتماعي، احتفالًا من الجماهير بنادي الاتحاد، الذي قدم موسمًا مميزًا في دوري روشن، وحقق اللقب بفارق كبير عن الهلال أقرب ملاحقيه.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على أبرز ردود أفعال فوز الاتحاد، بدوري روشن السعودي 2024-2025.