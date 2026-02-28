عاد روميلو لوكاكو ليتألق من جديد ليتمسك فريق نابولي بحظوظه في سباقه نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا.

خيب الفريق الأزرق الآمال في أداءه بمدينة فيرونا لكنه فاز بهدفين مقابل هدف واحد بفضل تسديدة المهاجم البلجيكي في الدقيقة 96 الذي عاد لهز الشباك بعد 281 يومًا من مباراة التتويج باللقب ضد كالياري ليكون مرة أخرى الشخصية الرئيسية في إحدى أصعب اللحظات في موسم بطل إيطاليا.

لم يكن أداء فريق المدرب أنطونيو كونتي رائعًا على الإطلاق لكن الفريق الجنوبي نجا بفضل تسديدة لوكاكو اليسارية إثر عرضية من اللاعب السابق جيوفاني والتي كانت قاتلة لفريق هيلاس فيرونا الذي يقبع في قاع الترتيب لكنه غادر ملعب بينتيجودي ورأسه مرفوعة.

صمد رجال المدرب ساماركو أمام نابولي رغم تقدم الضيوف المبكر بفضل هويلوند الذي أودع الكرة برأسه من نقطة الجزاء في الزاوية السفلية لمرمى الحارس مونتيبو.

كانت المباراة سيئة وخالية من المفاجآت الكبرى وشكلت أرضًا خصبة لروح فريق فيرونا التنافسية الذي تمكن من استعادة توازنه في منتصف الشوط الثاني بتسديدة من أكبا أكبرو التي اصطدمت باللاعب هويلوند لتسكن الشباك.

وشهد الوقت بدل الضائع سلسلة من التقلبات والمنعطفات غير المؤثرة حتى جاءت تسديدة لوكاكو اليسارية الحاسمة ليحرر نفسه من الضغوط ويزأر من جديد. وبذلك حافظ الفريق الأزرق على المركز الثالث وسط امتنان المدرب كونتي.

Getty Images