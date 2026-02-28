Goal.com
دراما إيطالية: رصاصة لوكاكو تحيي آمال نابولي في بلوغ دوري أبطال أوروبا!

بتسديدة من روميلو لوكاكو الذي لم يسجل منذ مباراة حسم لقب الدوري ضد كالياري حقق فريق نابولي المتعثر فوزًا غير متوقع. افتتح هويلوند التسجيل وأدرك أكبا أكبرو التعادل ثم تلقى هيلاس فيرونا صدمة بضياع النقطة في الدقيقة 96.

عاد روميلو لوكاكو ليتألق من جديد ليتمسك فريق نابولي بحظوظه في سباقه نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا. 

خيب الفريق الأزرق الآمال في أداءه بمدينة فيرونا لكنه فاز بهدفين مقابل هدف واحد بفضل تسديدة المهاجم البلجيكي في الدقيقة 96 الذي عاد لهز الشباك بعد 281 يومًا من مباراة التتويج باللقب ضد كالياري ليكون مرة أخرى الشخصية الرئيسية في إحدى أصعب اللحظات في موسم بطل إيطاليا.

لم يكن أداء فريق المدرب أنطونيو كونتي رائعًا على الإطلاق لكن الفريق الجنوبي نجا بفضل تسديدة لوكاكو اليسارية إثر عرضية من اللاعب السابق جيوفاني والتي كانت قاتلة لفريق هيلاس فيرونا الذي يقبع في قاع الترتيب لكنه غادر ملعب بينتيجودي ورأسه مرفوعة. 

صمد رجال المدرب ساماركو أمام نابولي رغم تقدم الضيوف المبكر بفضل هويلوند الذي أودع الكرة برأسه من نقطة الجزاء في الزاوية السفلية لمرمى الحارس مونتيبو.

كانت المباراة سيئة وخالية من المفاجآت الكبرى وشكلت أرضًا خصبة لروح فريق فيرونا التنافسية الذي تمكن من استعادة توازنه في منتصف الشوط الثاني بتسديدة من أكبا أكبرو التي اصطدمت باللاعب هويلوند لتسكن الشباك. 

وشهد الوقت بدل الضائع سلسلة من التقلبات والمنعطفات غير المؤثرة حتى جاءت تسديدة لوكاكو اليسارية الحاسمة ليحرر نفسه من الضغوط ويزأر من جديد. وبذلك حافظ الفريق الأزرق على المركز الثالث وسط امتنان المدرب كونتي.

  • تقييمات فيرونا

    كان الحارس مونتيبو بعيدًا عن المثالية في كلا الهدفين وحصل على التقييم 5 بينما يستحق أكبا أكبرو الحاصل على التقييم 6.5 الإشادة لإعادته التوازن للمباراة وعانى بيلا كوتشاب لإيقاف هويلوند ونال التقييم 5.5 وكان أويجوك غير مقنع بتقييم 5.5 أيضا. 

    فعل بوي كل ما بوسعه لكنه أضاع فرصة تسجيل الهدف الثاني مع مرور الوقت وفقد الرقابة على لوكاكو لينال التقييم 5 بينما أضاء فريسي المباراة بتقييم 6.5 وقدم إدموندسون أداءً جيدًا محققًا التقييم 6.5.

    وفي التشكيلة الأساسية نال نيلسون التقييم 6 وشارك فريسي في الدقيقة 52 ونال التقييم 6.5 وتم استبدال أويجوك في الدقيقة 70 باللاعب سوسلوف الذي نال التقييم 6 وخرج أكبا أكبرو في الدقيقة 82 ودخل سلوتساجر وحصل جاليارديني على التقييم 5.5 ونال هروي نفس التقييم وتم استبداله في الدقيقة 81 باللاعب نياسي وحقق براداريتش التقييم 6 ونال سار التقييم 5.5 وخرج في الدقيقة 55 ليدخل موسكيرا محققًا التقييم 5.5 بقيادة المدرب ساماركو.

  • تقييمات نابولي

    أثبت لوكاكو أنه رجل العناية الإلهية وحصل على التقييم 7.5 بينما أرسل جيوفاني العرضية الحاسمة محققًا التقييم 6.5 وافتتح هويلوند التسجيل ثم حول تسديدة أكبا أكبرو بالخطأ في مرماه لينال التقييم 6.5 أيضًا.

    كان فيرجارا نشطًا بين الخطوط بتقييم 6.5 وأظهر أليسون سانتوس موقفًا إيجابيًا لكنه افتقر للفاعلية بتقييم 6. وصنع بوليتانو الهجمة التي أدت للهدف الأول لكنه تراجع مع مرور الوقت لينال التقييم 6 وركض سبيناتزولا وصنع الفرص بتقييم 6.5 وكاد ميريت أن يفسد الأمور بخروجه الخاطئ لإيقاف بوي في الوقت بدل الضائع محققًا التقييم 5.5 ولم يتألق كل من خوان جيسوس وإلماس ولوبوتكا ونالوا التقييم 5.5 جميعًا.

    وفي التشكيلة الأساسية للمدرب كونتي نال بيوكيما التقييم 6 وبونجيورنو التقييم 6 وتم استبدال بوليتانو في الدقيقة 78 باللاعب مازوتشي وخرج لوبوتكا في الدقيقة 67 ليدخل جيلمور محققا التقييم 6 وتم استبدال سبيناتزولا في الدقيقة 67 باللاعب جوتيريز الذي حقق التقييم 6 وخرج فيرجارا في الدقيقة 78 ليدخل جيوفاني محققا التقييم 6.5 وتم استبدال أليسون سانتوس في الدقيقة 73 باللاعب لوكاكو.

  • تقرير مباراة فيرونا ونابولي

    انتهت المباراة بفوز نابولي بهدفين مقابل هدف واحد لفريق هيلاس فيرونا. سجل أهداف المباراة هويلوند لصالح نابولي في الدقيقة الثانية وأكبا أكبرو لفريق فيرونا في الدقيقة 65 ولوكاكو لصالح نابولي في الدقيقة 96.

    أدار اللقاء الحكم كولومبو وتم إشهار البطاقة الصفراء لكل من أكبا أكبرو وسوسلوف وهروي من فيرونا وفيرجارا وإلماس وخوان جيسوس ولوكاكو من نابولي بالإضافة إلى إنذار المدربين ساماركو وكونتي للاعتراض ولم يتم طرد أي لاعب.

