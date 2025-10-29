"لهذا السبب لم احترم جمهور النصر" .. دانيلو بيريرا يكشف كواليس حواره الساخن مع جورج جيسوس

ودّع نادي النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا، بعدما تلقى خسارة موجعة أمام غريمه الاتحاد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جرت مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات دور الـ16، ليخطف العميد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي ويعمّق جراح العالمي الذي تلقى صدمته الثانية هذا الموسم بعد ضياع لقب السوبر.

وعلى الرغم من أن المباراة أُقيمت في معقل النصر وأمام جماهيره، فإن الاتحاد فرض شخصيته منذ البداية وقدم أداءً منظمًا وحماسًا كبيرًا، تُرجم إلى هدف أول عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، قبل أن يعادل النصر الكفة بقدم أنجيلو.

لكن الاتحاد لم ينتظر طويلاً ليستعيد التقدم، إذ أحرز حسام عوار هدفًا ثانيًا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، ليمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة مع بداية الشوط الثاني.

ورغم النقص العددي الذي تعرض له الاتحاد بطرد مدافعه أحمد الجليدان في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد تدخل عنيف على أيمن يحيى، إلا أن الفريق أظهر شجاعة كبيرة وانضباطًا دفاعيًا مميزًا، حافظ به على تفوقه حتى صافرة النهاية، مُسقطًا النصر لأول مرة هذا الموسم في جميع المسابقات.

وتأتي هذه الخسارة لتزيد من الضغوط على المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي يجد نفسه أمام تحدٍ صعب لإعادة توازن الفريق بعد فقدان بطولتين في وقت قصير، وسط مطالب جماهيرية بعودة النصر إلى سكة البطولات المحلية والقارية.

في المقابل، واصل الاتحاد بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو صحوته اللافتة، ووجّه إنذارًا قويًا لمنافسيه، مؤكدًا أنه استعاد شيئًا من بريقه القديم، وأن "العميد" عازم على المضي قدمًا في طريق المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.