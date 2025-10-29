Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

"لهذا السبب لم احترم جمهور النصر" .. دانيلو بيريرا يكشف كواليس حواره الساخن مع جورج جيسوس

مدافع الاتحاد يوضح ما حدث بعد الكلاسيكو

كشف النجم البرتغالي دانيلو بيريرا مدافع نادي الاتحاد، عن كواليس حواره الساخن مع مواطنه جورج جيسوس المدير الفني لنادي النصر، عقب مباراة الكلاسيكو بين الفريقين.

وشهدت نهاية المباراة حوارًا ساخنًا بين جيسوس وبيريرا، فسره البعض بأنه كان أشبه بالمشادة الكلامية بينهما، ليوضح مدافع النمور الحقيقة.

  • Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    ماذا حدث عقب الكلاسيكو؟

    بعد انتهاء المباراة، حدثت مناوشات بين لاعبي الفريقين، بعدما توجه البرتغالي دانيلو بيريرا إلى وسط الملعب، وقام بتوجيه إشارة تجاه جمهور النصر.

    وبعدها على الفور توجه جيسوس إلى المدافع البرتغالي، ودار حديث بينهما، ليفسر البعض اللقطة بأن بيريرا قد دخل في حوار ساخن مع المدير الفني لنادي النصر.

    ولكن النجم البرتغالي قال خلال تصريحات لموقع "العربية.نت": " المشادات التي حدثت عقب نهاية المباراة لم تكن مرتبطة بالمدرب جورج جيسوس، فأنا أكن له كل الاحترام، خاصة أنه كان مدربي عندما كنت لاعبًا ناشئًا، لكن الخلاف كان مع جماهير النصر فقط".

    • إعلان
  • Al-Ittihad v Fenerbahce - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    لماذا غضب بيريرا من جمهور النصر؟

    وفسر دانيلو بيريرا سبب الإشارات التي وجهها لجمهور نادي النصر عقب نهاية المباراة، حيث أكد أن سببها ما قاموا به خلال المباراة، خاصة بعدما تعادل فريقهم أمام النمور.

    وقال مدافع الاتحاد: "القصة بدأت بعدما تعادل نادي النصر خلال الشوط الأول بهدف، وقتها وجهت الجماهير بعض العبارات ضدي، بالإضافة إلى بعض الإيماءات، وهذا الأمر لم يسعدني".

    وواصل: "بعد نهاية المباراة كان رد فعلي هو التوجه إليهم لأريهم أنني كنت غاضبًا مما فعلوه، ويجب عليهم احترام الجميع حتى لاعبي الفريق الآخر".

  • دانيلو ورسالته عبر "إنستجرام"

    وعقب مباراة الكلاسيكو، كان دانيلو بيريرا قد نشر عبر حسابه على منصة "إنستجرام" رسالة، فُسرت أنها موجهة لجمهور العالمي.

    وجاء نص ما كتبه بيريرا: "إذا لم تحترمني فلن أحترمك، الأمر بهذه البساطة"، ليُثير الجدل بشأن ما يقصده بيريرا، حيث ربط البعض بين تلك الرسالة والحوار الذي دار بينه وبين جيسوس.

    وأوضح المدافع البرتغالي خلال حديثه مع موقع "العربية" أنه يقصد جمهور النصر وليس جيسوس كما كشف البعض.

  • نادي الاتحاد يقصي النصر من كأس الملك

    ودّع نادي النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا، بعدما تلقى خسارة موجعة أمام غريمه الاتحاد بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جرت مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات دور الـ16، ليخطف العميد بطاقة التأهل إلى ربع النهائي ويعمّق جراح العالمي الذي تلقى صدمته الثانية هذا الموسم بعد ضياع لقب السوبر.

    وعلى الرغم من أن المباراة أُقيمت في معقل النصر وأمام جماهيره، فإن الاتحاد فرض شخصيته منذ البداية وقدم أداءً منظمًا وحماسًا كبيرًا، تُرجم إلى هدف أول عن طريق الفرنسي كريم بنزيما، قبل أن يعادل النصر الكفة بقدم أنجيلو.

    لكن الاتحاد لم ينتظر طويلاً ليستعيد التقدم، إذ أحرز حسام عوار هدفًا ثانيًا قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، ليمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة مع بداية الشوط الثاني.

    ورغم النقص العددي الذي تعرض له الاتحاد بطرد مدافعه أحمد الجليدان في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد تدخل عنيف على أيمن يحيى، إلا أن الفريق أظهر شجاعة كبيرة وانضباطًا دفاعيًا مميزًا، حافظ به على تفوقه حتى صافرة النهاية، مُسقطًا النصر لأول مرة هذا الموسم في جميع المسابقات.

    وتأتي هذه الخسارة لتزيد من الضغوط على المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي يجد نفسه أمام تحدٍ صعب لإعادة توازن الفريق بعد فقدان بطولتين في وقت قصير، وسط مطالب جماهيرية بعودة النصر إلى سكة البطولات المحلية والقارية.

    في المقابل، واصل الاتحاد بقيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو صحوته اللافتة، ووجّه إنذارًا قويًا لمنافسيه، مؤكدًا أنه استعاد شيئًا من بريقه القديم، وأن "العميد" عازم على المضي قدمًا في طريق المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

  • موسم الاتحاد 2025-26

    استهل نادي الاتحاد موسمه الجديد 2025-2026 بصورة لم تُرضِ طموحات جماهيره، بعدما ودّع أولى بطولاته مبكرًا بخسارته أمام النصر بنتيجة (1-2) في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وهي نتيجة مثّلت خيبة أمل لأنصار "العميد" الذين كانوا يمنّون النفس بموسم حافل بالإنجازات والبطولات.

    وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، لم يتمكن الاتحاد من تحقيق الانطلاقة القوية المنتظرة، إذ خاض ست مواجهات حتى الآن، خرج منها بثلاثة انتصارات وتعادل وحيد مقابل هزيمتين أمام النصر والهلال، ليجد نفسه في مركز متوسط بعيدًا عن دائرة المنافسة على الصدارة في الجولات الأولى.

    أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، بعدما تعرّض لهزيمتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن يستعيد توازنه في الجولة الثالثة بانتصار كبير على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، أعاد به الأمل لجماهيره في إمكانية المنافسة على بطاقات التأهل.

    ورغم هذا التباين في النتائج، يرى المتابعون أن الاتحاد يعيش مرحلة انتقالية فنية بقيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي بدأ في ترسيخ أفكاره التكتيكية داخل الفريق، مع تحسن ملحوظ في الأداء الجماعي والانضباط الدفاعي خلال المباريات الأخيرة.

    وجاءت نقطة التحول الأبرز حين نجح الاتحاد في إقصاء النصر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز عليه (2-1) في دور الـ16، ليحجز مقعده في ربع النهائي ويؤكد أنه بدأ يستعيد شيئًا من هيبته وبريقه المعتاد، موجّهًا رسالة قوية إلى المنافسين بأن "العميد" عائد بقوة إلى ساحة البطولات، وأن ما هو قادم قد يحمل لجماهيره الكثير من الفرح والإثارة.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب