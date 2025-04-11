دانكيرك وأميان | حسنتان في 45 دقيقة .. "الثقة المفرطة" تهدد حلم مهند آل سعد في الصعود إلى "ليج 1"

4 مباريات ترسم طريق دانكيرك نحو الصعود..

بداية رائعة لرحلة متعثرة، هكذا يمكن وصف تجربة مهند آل سعد - حتى الآن - مع ناديه دانكيرك، الذي بات حلمه للصعود إلى الدرجة الأولى من الدوري الفرنسي، مهددًا، في ظل نتائجه الأخيرة.

وتلقى دانكيرك خسارة أمام مضيفه أميان بهدف دون مقابل، فيما شارك مهند آل سعد أساسيًا، خلال المواجهة التي أقيمت ضمن حساب الجولة الثلاثين من الدوري الفرنسي الدرجة الثانية "ليج 2".

وانتقل آل سعد إلى صفوف دانكيرك، في الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة من نادي نيوم، حتى نهاية الموسم الرياضي 2024-25.

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ماذا قدم مهند آل سعد في مواجهة أميان؟ وما هي حظوظه في الصعود مع دانكيرك؟، هذا ما سوف نستعرضه في النقاط التالية..