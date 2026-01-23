Dastan Satpaev NXGN GFXGetty/GOAL
داستان ساتباييف: سيرخيو أجويرو الكازاخستاني الذي أعاد كتابة التاريخ قبل رحلته في تشيلسي

كازاخستان ليست دولة معروفة بحبها لكرة القدم. لكن هذا لا يعني أن اللعبة غير موجودة فيها، ومع ظهور موهبة جديدة أصبح بالفعل أحد أفضل اللاعبين في البلاد، قد تكون هذه الدولة الواقعة بين أوروبا وآسيا على وشك أن تشهد جيلاً ذهبياً.

لن يبلغ داستان ساتباييف سن 18 عامًا حتى أغسطس، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق أقصى استفادة من مسيرته حتى الآن. فقط نجمي برشلونة لامين يامال وأنسو فاتي يمكنهما القول إنهما كانا أصغر منه عندما سجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا مع كايرات ألماتي، وهو في سن 17 عامًا وثلاثة أشهر و14 يومًا.

في غضون أشهر، سينتقل إلى تشيلسي بعد أن اتخذ قرار الانضمام إلى النادي عندما كان في سن 16 عامًا. في غضون ذلك، يواصل القيام بما يجيده - تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية.

إذن، من هو ساتباييف؟ لماذا وافق تشيلسي على دفع مبلغ قياسي للتعاقد معه؟ وهل سيكون عند حسن ظن الجميع به باعتباره الأمل الكبير لكرة القدم الكازاخستانية؟ GOAL تقدم لمحة عن أحد أكثر المهاجمين المراهقين إثارة في العالم...

  • حيث بدأ كل شيء

    ولد ساتباييف في 12 أغسطس 2008 في أكبر مدينة في كازاخستان، ألماتي، وانضم في سن الثامنة إلى صفوف الشباب في نادي كايرات. كان هناك شيء غير عادي فيه يميزه منذ صغره، حيث أشاد الصحفيون الرياضيون المحليون بساتباييف ووصفوه بـ"العبقري".

    على الرغم من أنه كان أصغر من معظم منافسيه بما لا يقل عن عامين، تمت ترقية ساتباييف إلى فريق كايرات تحت 18 عامًا عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، وظل يهزم خصومه. خلال موسمي 2023 و2024 في دوري QJ للتطوير، سجل 26 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 28 مباراة، وفاز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة للمرة الثانية في تلك الفترة.

    ولم يكن مفاجئًا أن تلفت مستويات ساتباييف انتباه منتخبات كازاخستان الوطنية للشباب أيضًا. تم نقله على الفور إلى فئة عمرية أعلى، وهي منتخب تحت 17 عامًا، حيث سجل أربعة أهداف في 10 مباريات قبل أن يتقرر انضمامه إلى منتخب تحت 21 عامًا والمنتخب الأول.

  • Dastan Satpaev Kairat Almaty 2025-26Getty Images

    فرصة اللعب مع الكبار

    وسط إنجازاته التهديفية في دوري QJ، تم استدعاء ساتباييف للانضمام إلى الفريق الأول لكايرات مع بداية موسم 2024، وظهر لأول مرة معه هو لا يزال في الخامسة عشرة من عمره في مارس 2024، حيث شارك كبديل في الفوز 9-0 على أكزايك في كأس الدوري الكازاخستاني.

    واصل ساتباييف المشاركة في خمس مباريات بالدوري مع فريق كايرات ب في الدرجة الثانية خلال ذلك الموسم، حتى أنه سجل هدف الفوز في الدقيقة 90 - أول أهدافه الاحترافية - في الانتصار 1-0 على تاباز في أغسطس 2024.

    ثم أصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول لموسم 2025 في كازاخستان، وبحلول فبراير من ذلك العام، كان تشيلسي قد رأى ما يكفي. اتفق عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي كان منشغلاً بحملة تجنيد تهدف إلى التعاقد مع أفضل المواهب الشابة في العالم، على دفع 3.5 مليون جنيه إسترليني (4.7 مليون دولار) إلى كايرات للحصول على ساتباييف عندما يبلغ 18 عامًا في أغسطس 2026. 

    هذه الصفقة، التي تتضمن العديد من الإضافات والحوافز الإضافية لكايرات، تجعل ساتباييف أغلى لاعب يتم تصديره من الدوري الكازاخستاني الممتاز.

  • كيف تسير الأمور؟

    مستقبل ساتباييف مضمون، فمهما كان أداؤه، سيظل ينضم إلى تشيلسي في أغسطس 2026. كان من الممكن ألا يحقق أي تقدم يذكر في الأشهر الـ 18 التي تفصل بين توقيع العقد ووصوله فعليًا إلى غرب لندن، لكنه بدلاً من ذلك، ازداد قوةً.

    في اليوم الأول من موسم الدوري الكازاخستاني الممتاز 2025، سجل ساتباييف هدف التعادل لفريق كايرات الذي تعادل 1-1 خارج أرضه مع منافسه على اللقب أستانا. 

    وكان هذا الهدف الأول من أصل 14 هدفًا سجلها في موسمه الأول في الدوري الممتاز، ولم يتفوق عليه في سباق الحذاء الذهبي سوى لاعب أستانا الدولي الألباني نازمي جريبشي، الذي سجل 16 هدفًا. ومع ذلك، تفوق كايرات وساتباييف، الذي سجل أيضًا سبع تمريرات حاسمة، على نادي العاصمة مرة أخرى بفارق نقطتين فقط.

    لكن أبرز أحداث عام 2025 لكايرات جاءت في أوروبا، حيث تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى. دخل الفريق من الدور التمهيدي الأول، وخرج منتصراً من ثلاث مباريات، سجل ساتبائيف في كل منها، ليصل إلى مباراة فاصلة مع بطل اسكتلندا سلتيك. انتهت المباراتان بالتعادل 0-0، لكن كايرات فاز بركلات الترجيح وتأهل إلى مرحلة المجموعات.

    ليس من المستغرب أن يحتل كايرات المركز الأخير في جدول دوري أبطال أوروبا بعد سبع جولات، لكن الفريق ككل وساتباييف كنجم شاب صاعد قدما أداءً جيدًا. خسروا 5-0 أمام ريال مدريد في أول مباراة لهم على أرضهم، حيث سرق كيليان مبابي الأضواء في النهاية، لكنهم حظوا بفرص رائعة لكسر التعادل في وقت مبكر، ووجد مدافعو ريال مدريد صعوبة في إيقاف ساتباييف النشط.

    خلال هذه الرحلة الأوروبية الغامضة، حطم ساتبائف العديد من الأرقام القياسية. هدفه ضد فريق "إن كيه أولمبيا" السلوفيني في الجولة التأهيلية الأولى، وهو في سن 16 عامًا و10 أشهر و27 يومًا، جعله أصغر لاعب كازاخستاني يسجل في مسابقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بينما أصبح أول لاعب من بلاده يسجل في المرحلة النهائية من مباراة أوروبية عندما سجل هدفًا في هزيمة فريقه في مرحلة الدوري أمام كوبنهاجن.

    في الوقت نفسه، لعب ساتباييف سبع مباريات مع المنتخب الكازاخستاني الأول، وبعد أن أصبح أصغر لاعب يشارك في المباراة الدولية الأولى للمنتخب، حقق الإنجاز نفسه مع المنتخب عندما سجل هدفًا في التعادل الرائع 1-1 مع بلجيكا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-COPENHAGEN-KAIRAT ALMATYAFP

    أكبر نقاط القوة

    ساتباييف يختلف عن أي لاعب كازاخستاني سبقه. "منذ البداية، تميز بجده وانضباطه ورغبته في الكمال"، حسبما ورد في جزء من بيان نادي كايرات عند الإعلان عن انتقاله إلى تشيلسي.

    هذه القوة الذهنية هي السمة المشتركة التي يثني عليها من يتابعون ساتباييف منذ فترة طويلة. قال الصحفي الرياضي الكازاخستاني ديدار كاديروف لصحيفة كوريير إنترناسيونال: "ساتباييف هو أحد أكثر المهاجمين موهبة... إنه لاعب سريع يتمتع بمهارة جيدة في المراوغة والتسارع، كما أنه مثابر ومجتهد وذكي. إنه يفهم بوضوح ما عليه فعله لتحقيق النجاح. وهذا ما يميزه عن الكثيرين".

    من ناحية أخرى، كتبت صحيفة أستانا تايمز: "إنه يجمع بين السرعة والمهارات الفنية الجيدة مع قدرة على اتخاذ القرارات تفوق عمره بكثير".

    على الصعيدين الفني والبدني، يتمتع ساتباييف بسرعة كبيرة وبنية قوية، مما يعني أنه قادر على الصمود في المواجهات البدنية، على الرغم من أن طوله لا يتجاوز 175 سم. وهو قادر على اللعب في الجناح وكذلك في الهجوم، ويتمتع بقدرة كبيرة على التحكم في الكرة، كما أنه متمكن من استخدام كلا القدمين (على الرغم من أنه يفضل استخدام قدمه اليمنى). سجل ساتباييف معظم أهدافه في مسيرته حتى الآن من مسافات بعيدة، لكنه يتمتع أيضاً بقدرة على التسجيل من مسافات قريبة.

    كما تمت الإشادة بساتباييف باعتباره قائدًا بين جيل الشباب الجديد في كازاخستان، مع إمكانية توليه منصب القائد على المستوى الدولي يومًا ما.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-SPORTING-KAIRAT ALMATYAFP

    مجال للتحسين

    مع كل الاحترام، لا يمكن مقارنة الدوري الكازاخستاني بالدوري الإنجليزي الممتاز. الفارق كبير للغاية لدرجة أن حتى أكثر المتفائلين من مؤيدي ساتباييف يعترفون بأنه لن يظهر في تشكيلة تشيلسي الأول لفترة من الوقت.

    وأضاف كاديروف: "هذا الانتقال يعني بنسبة 100٪ أنه سينضم إلى أحد أفضل الأندية الإنجليزية، الذي اختار مؤخرًا اتجاهًا جديدًا - العمل مع الشباب. سيكون لديه فرصة لإثبات نفسه أولاً في الأكاديمية، ثم بعد بضع سنوات، إذا بقي هناك، سيتقدم إلى التدريب مع الفريق الأول، ثم إلى المباريات مع الفريق الأول. لكن يجب أن نفهم أن هذا يتطلب منه القيام بقدر هائل من العمل. هناك العديد من العوامل التي تدخل في ذلك: عليه أن يتحدث الإنجليزية ويتواصل بفعالية. سيقوم عدد كبير من علماء النفس وغيرهم من المتخصصين بمراقبة تطوره، ثم تقييم أدائه وجاهزيته للعب في فريق مثل تشيلسي".

    على نفس المنوال، قال الكاتب والصحفي أنوار عبد الرحمنوف لـ Azattyq Ryhy: "أود أن أصدق أنه إذا أثبت داستان ساتباييف نفسه على مستوى أكاديمية تشيلسي وانتقل بعد ذلك على سبيل الإعارة إلى، على سبيل المثال، آيندهوفن أو برينتفورد، ثم تمكن من إثبات نفسه على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز، فسيتم الحكم على لاعبي كرة القدم الكازاخستانيين الآخرين من خلاله غدًا."

    سيكون هناك أيضًا تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن يصبح ساتباييف مهاجمًا رائدًا في إنجلترا في ذروة عطائه. لا يمكن إلا للمهاجمين النخبة حقًا أن يتفوقوا في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا كان طولهم أقل من ستة أقدام، وقد ينتهي به المطاف كجناح إذا لم يتمكن من التكيف مع ذلك.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    سرخيو أجويرو القادم؟

    هناك تشابه غريب بين طريقة لعب ساتباييف في الدوري الكازاخستاني الممتاز وطريقة لعب سيرخيو أجويرو الشاب، أحد أنجح المهاجمين الذين يقل طولهم عن 180 سم والذين لعبوا في أعلى المستويات.

    كلاهما يعرف كيف يستخدم جسده لصالحه، وكيف يتخطى المدافعين الذين لا يتوقعون مثل هذا التغيير السريع في السرعة، ويجعل خصومه يرتبكون في توقع الاتجاه الذي سيتخذونه لأنه لا يوجد لديهم قدم "ضعيفة" لتغيير اتجاههم، وكيف يتمتعون بقوة كبيرة في تسديداتهم دون وجود مساحة منطقية لالتقاط أنفاسهم.

    أجويرو، المعروف بفترته في أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، أصبح أحد أكثر المهاجمين رعباً في العالم بسبب طريقة عرضه لهذه المهارات في القمة. سيكون من الجيد أن يصل ساتباييف إلى هذه المستويات، لكنه على الأقل يتطابق مع أسلوب اللعب، ويمكن لتشيلسي أن تبدأ في التفكير في كيفية تطويره.

    قارن آخرون ساتباييف بكيليان مبابي، لكن أوجه التشابه مع أجويرو، المهاجم الطبيعي رقم 9 بدلاً من المهاجم الجناح المحول، أكثر وضوحًا. بالتأكيد، ساتباييف وأجويرو سريعان، لكن هذا يقتصر على المسافات القصيرة، بدلاً من الركض من العمق لتمديد الدفاعات بالكامل كما يفعل مبابي.

  • Dastan Satpaev Kairat Almaty 2025-26Getty Images

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    سيقضي ساتباييف معظم موسم 2026 الكازاخستاني مع نادي كايرات قبل أن يسافر أخيرًا إلى لندن للانضمام إلى تشيلسي في أغسطس. ومن هناك، قد يقرر البلوز فحصه عن كثب أو إعارته.

    مهما حدث، سيُنظر إلى ساتباييف على أنه رائد في وطنه. لم يسبق لأي لاعب كازاخستاني أن لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل، ناهيك عن تشيلسي. إنها صفقة انتقال وفرصة قوبلت بحماس في تلك المنطقة من العالم.

    وأضاف كاديروف عن هذه الصفقة: "غالبًا ما تجد [الأندية] لاعبين شبابًا من البرازيل وأفريقيا وما إلى ذلك. لكن عندما توقع مع لاعب كازاخستاني يبلغ من العمر 16 عامًا، يبدو ذلك أمرًا خاصًا بالنسبة لنا". "هذا لا يحدث كثيرًا، لذا فإن هذا الانتقال يعني الكثير لكرة القدم الكازاخستانية، حيث إنها المرة الأولى التي ينتقل فيها لاعب شاب من بلدنا إلى دوري كبير، أفضل بطولة في العالم. هذا يدل على إمكانات لاعبي كرة القدم الكازاخستانيين. ويمكن القول إن داستان هو الرائد".

    وهذا يجعل ساتبائيف طفلاً معجزة وعبقرياً ورائداً الآن. كل ذلك قبل أن يبلغ 18 عاماً. لا تضغط على نفسك يا فتى!

