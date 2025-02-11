"تعالوا يا سعوديين" .. كواليس فشل انتقال داروين نونيز إلى النصر وتعليق مفاجئ من اللاعب!

اللاعب كان قريبًا من النصر..

"داروين نونيز كان الخيار الهجومي الأول وليس جون دوران".. هكذا تم الكشف عن كواليس ميركاتو نادي النصر الشتوي؛ والذي أغلق أبوابه رسميًا بنهاية يناير 2025.

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النصر تعاقد مع الحارس أحمد الرحيلي على سبيل الإعارة؛ إلى جانب شراء عقدي متوسط الميدان بسام هزازي والمهاجم الكولومبي جون دوران، من ناديي الاتفاق وأستون فيلا على التوالي.

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وقام مسؤولو العالمي بضم دوران من أستون فيلا، في صفقة مالية ضخمة للغاية؛ قدرت قيمتها بـ77 مليون يورو، بالإضافة إلى 13 مليونًا "متغيرات".