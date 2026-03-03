Getty
داروين نونيز لاعب ليفربول الفاشل على وشك العودة المفاجئة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته مكانه في الهلال لصالح كريم بنزيمة
عودة الدوري الإنجليزي الممتاز على الأبواب؟
يقال إن نونيز يتطلع إلى عودة مثيرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف بعد فترة مضطربة في الدوري السعودي للمحترفين. بعد انتقالهالمثير للانتباه إلى الهلال في أغسطس، والذي كان يهدف إلى توفير بداية جديدة بعيدًا عن التدقيق الشديد من وسائل الإعلام البريطانية، وجد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا نفسه في مفترق طرق. لم توفر له الفترة التي قضاها في الشرق الأوسط الاستقرار طويل الأمد الذي كان يسعى إليه، مما دفع العديد من الأندية الإنجليزية الكبرى إلى إعادة وضع المهاجم على قائمة أهدافها.
وفقًا لـ ChronicleLive، برز تشيلسي كمرشح رئيسي للتعاقد مع المهاجم، حيث يواصل البحث المكثف عن لاعب موثوق به. لكن البلوز ليسوا وحدهم في سعيهم هذا؛ فنيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبير أيضًا مهتمان بعودة المهاجم القوي إلى الأراضي البريطانية. ترى الأندية الثلاثة نونيز كمخاطرة عالية الجدوى، حيث يمكن أن تزدهر سرعته الخام في بيئة تكتيكية جديدة.
بالنسبة لنونيز، يمثل هذا الانتقال المحتمل فرصة لإثبات جدارته المهنية. بعد فترة متقلبة في ميرسيسايد حيث أصبح موضوعًا ساخنًا للنقاش، فإن احتمال العودة إلى الدوري الأكثر مشاهدة في العالم أمر مغري.
تأثير بنزيمة في الهلال
كان رحيل نونيز عن ليفربول جزءًا من عملية إعادة هيكلة كبيرة للفريق، لكن انتقاله إلى الهلال تعقّد بسبب وصول نجم عالمي. في حين أن الصفقة الأولية بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني منحته دورًا قياديًا، إلا أن الوضع تغير بشكل جذري في يناير عندما نجح العملاق السعودي في التعاقد مع أسطورة ريال مدريد والفائز بجائزة الكرة الذهبية بنزيمة. أدى وجود الفرنسي إلى تغيير جذري في هرمية الفريق.
أدى وصول اللاعب المخضرم إلى تراجع نونيز في الترتيب الهرمي، حيث يكافح للحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية للمباريات المهمة. على الرغم من تسجيله تسعة أهداف في 24 مباراة هذا الموسم، إلا أن الأوروغواياني وجد صعوبة في إقناع الإدارة بأنه يجب أن يبدأ المباراة قبل بنزيمة. أدى هذا النقص في الدقائق المضمونة إلى تغذية الشائعات بأن نونيز مستعد لمغادرة الرياض بحثًا عن نادٍ يمكنه أن يكون فيه السلاح الهجومي الرئيسي.
إن القوة المالية للأندية الثلاثة المهتمة في الدوري الإنجليزي الممتاز تعني أن تلبية مطالب نونيز المالية ورسوم الانتقال المحتملة لن تشكل عقبة لا يمكن تجاوزها. قد يكون الهلال مستعدًا للتفاوض على رحيله لتحرير مكان لاعب أجنبي وراتب لتعزيزات أخرى. هذا التوافق في المصالح يشير إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بسرعة نسبية بمجرد فتح سوق الانتقالات الصيفية رسميًا.
مهمة الخلاص
لطالما كانت القصة المحيطة بنونيز تدور حول إمكاناته مقابل إنتاجيته. خلال فترة وجوده في ليفربول، أظهر لمحات من قدراته العالمية، غالبًا ما تلاها إخفاقات محيرة جعلته محط اهتمام الجميع للأسباب الخاطئة. ومع ذلك، في سن 26، يدخل المهاجم ذروة لياقته البدنية ويتمتع بصفات نادرة لا تزال مرغوبة للغاية من قبل المدربين الكبار.
إن قدرته على شد الدفاعات وخلق الفوضى هي بالضبط ما يبحث عنه نيوكاسل وتشيلسي. على وجه الخصوص، يفتقر البلوز إلى الحسم في الثلث الأخير من الملعب على الرغم من الاستثمارات الضخمة، وهناك اعتقاد بأن أسلوب نونيز عالي الأداء يمكن أن يفتح أبعادًا جديدة في لعبهم الهجومي. في الوقت نفسه، يرى الماغبايز أنه لاعب يمكن أن يزدهر تحت قيادة إدي هاو.
من المتوقع أن تكون المنافسة على التعاقد مع نونيز شرسة نظرًا لتوافره. في حين أن لندن والشمال الشرقي يمثلان مشروعين مختلفين تمامًا، يبدو أن الدافع الرئيسي لنونيز هو الرغبة في إثبات نفسه في دوري كان يتعرض فيه للسخرية بشكل متكرر بسبب عدم ثباته.
الدفعة الأخيرة في المملكة العربية السعودية
مع اقتراب موسم الدوري السعودي للمحترفين من ذروته، يخوض الهلال حاليًا منافسة حامية على اللقب، حيث يتأخر بثلاث نقاط فقط عن النصر بقيادة كريستيانو رونالدو المتصدر. من المرجح أن يلعب نونيز دورًا من على مقاعد البدلاء أو في تشكيلات متناوبة، في محاولة من الهلال لتجاوز المتصدر في الأسابيع الأخيرة من الموسم. وفي المباراة التالية، سيواجه الهلال فريق النجمة في الدوري السعودي للمحترفين على ملعب المملكة أرينا يوم الجمعة.
