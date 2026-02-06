وسط "تخمة" الأجانب .. تطور مفاجئ يحسم موقف داروين نونيز من الرحيل عن الهلال!

وارتبط اسم داروين نونيز، برغبة نادي فنربخشه في التعاقد معه على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء.

وأفادت صحيفة "ذا صن"، بأن نونيز لا يشعر بالاستقرار في السعودية، ويرغب في العودة إلى أوروبا، بحثًا عن فرصة المشاركة المستمرة، من أجل حجز مقعد مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026.

وسلط التقرير الضوء على "التأثير السلبي" لرحيل داروين نونيز، على ناديه السابق ليفربول، الذي يتطلع للحصول على مبلغ 10.4 ملايين جنيه استرليني كـ"إضافات" من الهلال.