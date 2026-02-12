Goal.com
Darwin Nunez Hilal GFX GOAL ONLYGOAL AR
محمود خالد

بداية النهاية: داروين نونيز "لغم" في الهلال .. وسيناريو الأهلي طوق نجاة!

عادة ما تكون بداية النهاية، أن تبلغ لاعبك بأنه سيرحل إلى القائمة الآسيوية فقط، ولن يشارك في المسابقات المحلية، سيناريو يطلّ علينا بالأزمات، هناك من رحل بطرق سلمية، وآخر بأزمة تصل إلى أروقة الفيفا والمحاكم الرياضية.

"الهلال قرر أن يستبعد داروين نونيز محليًا"، قصة جديدة تعطينا جرس الإنذار، فرغم عدم وجود مؤشرات حول أزمة بسبب هذا القرار، حتى اللحظة، إلا أن السؤال الذي يراودنا دائمًا، "هل سيقبل اللاعب الذي توج بالألقاب مع ليفربول ويملك حلم المشاركة مع أوروجواي في كأس العالم، أن يقبل بفكرة الاستبعاد المحلي؟".

ويأتي قرار الاستبعاد من المسابقات المحلية، في ظل قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإلزام أندية دوري روشن، بقيد 8 لاعبين أجانب، فوق السن، واثنين تحت 21 عامًا، في القوائم المحلية، في الوقت الذي تتعاقد فيه الأندية مع محترفين بأكثر من هذا الرقم، ليصير الحل الوحيد هو التضحية ببعض اللاعبين، والاكتفاء بقيدهم في البطولة الآسيوية.

وقبل كل شيء، دعونا نستعرض بعض النماذج التي استبعدت من القائمة المحلية، ورد فعلها إزاء ذلك القرار، بين "كبار" دوري روشن السعودي..

  • santos-neymar(C)Getty Images

    نيمار جونيور

    رغم تأكيد جورج جيسوس، الذي كان مدربًا للهلال وقتها، بأنه يرغب في الاعتماد على نيمار جونيور، في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس العالم للأندية، إلا أن تصريحه بأن النجم البرازيلي غير قادر على مجاراة زملائه، بعد عودته من إصابتين، قد أثارت استياءه، كما ذكر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، بأن نيمار لجأ إلى حرب الوكالة، عبر الصحافيين والمقربين البرازيليين، بأن يحاربوا جيسوس، والترديد بأنه سيشعر بالندم على تلك الكلمات.

    وذكر الإعلامي خورخي نيكولا، أيضًا، بأن نيمار راسل الاتحاد البرازيلي، بالتحذير من التعاقد مع جيسوس لتدريب المنتخب الأول، قبل أن ينتهي المطاف بنجم برشلونة السابق، لإن يقرر التوصل لاتفاق مع إدارة الهلال، لإنهاء عقده بالتراضي، قبل 6 شهور من نهايته، ويعود إلى البرازيل من بوابة سانتوس.

  • Renan LodiGetty

    رينان لودي

    ما أن تم إبلاغه بأنه خارج القائمة المحلية، مطلع الموسم الحالي، حتى فوجئ الجميع ببيان رسمي من إدارة الهلال، بأن الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، خاطب الإدارة بفسخ عقده.

    حينها نشر رينان لودي، بيانًا رسميًا، قال فيه إنه فوجئ بمعرفة أنه لن يحصل إلا على فرصة للعب في عدد قليل للغاية من المباريات في دوري أبطال آسيا، ما دفعه لطلب استشارية قانونية، أكدت له أنه لا يمكن حرمانه من مهنته، ليقرر متابعة حقوقه، فيما يلعب حاليًا في أتلتيكو مينيرو.

  • Joao Cancelo Simone Inzaghi Hilal GOAL ONLYGOAL AR

    جواو كانسيلو

    قررت إدارة الهلال، استبعاده بعد تعرضه للإصابة، وحاجته للتعافي لما يقارب الشهرين، ليتم قيد ماركوس ليوناردو بديلًا له، وهو القرار الذي لم يمر مرور الكرام، حيث قام جواو كانسيلو، الظهير الأيمن، بحذف اسم الهلال من النبذة التعريفية الخاصة به عبر منصة "إنستجرام"، كما نشر عدة قصص، منها صورة له مرتديًا قمصان أنديته السابقة، دون قميص الهلال، كما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى أنه توجه إلى تدريبات الهلال، مرتديًا القميص الاحتياطي باللون الأسود لفريق برشلونة، فيما تم إنهاء الأزمة بعد ذلك، ليتقرر إعارته إلى العملاق الكتالوني، في الميركاتو الشتوي.

  • Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images

    روبرتو فيرمينو

    لعله كان السيناريو الأخف ضررًا، حيث وافق نجم الأهلي السابق، روبرتو فيرمينو، على الاكتفاء بالمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما حوّل الأمر إلى سيناريو إيجابي، حيث لعب دورًا كبيرًا في تتويج الراقي باللقب القاري، لأول مرة في تاريخه، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة، إلا أن بقاءه خارج القائمة المحلية، لم يستمر طويلًا، حيث اتخذ قرار الرحيل، بالاتفاق مع الإدارة الأهلاوية، لينتقل بعدها إلى السد القطري.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لماذا الهلال يعد الأكثر ساحة لمعارك القائمة الآسيوية؟

    لعل هذه أبرز النماذج التي تابع خروجها من القائمة المحلية، سيناريوهات، درامية، ولكن السؤال هو "لماذا يعد الهلال الأكثر تعرضًا لأزمات اللاعبين فيما يتعلق بالقائمة الآسيوية؟".

    الإجابة الأكثر ترجيحًا في هذا الأمر، هو كثرة النجوم الذين يتعاقد معهم الهلال، والتي تصل أحيانًا إلى حد "التخمة"، والتي كما أنها تحمل أبعادًا إيجابية للمدرب، إلا أنها تحمل أبعادًا سلبية أيضًا، بشأن الاستبعاد المحلي، وهو الأمر الذي قد يعتبره اللاعب تقليلًا من قيمته أو تأثيرًا على حظوظه في تحقيق حلم الانضمام للمنتخب الوطني.

    وبالنظر إلى نماذج مثل نيمار وكانسيلو وفيرمينو، فمن المنطقي أن هذه الأسماء لا تقبل بفكرة الاستبعاد من القائمة المحلية، وهم القادمون من مسيرة أوروبية مذهلة.

    ولعل هذا السبب، الذي قد يجعل انضمام داروين نونيز، إلى قائمة المستبعدين محليًا، بمثابة قرار محفوف بالمخاطر، وقد يجعل الهلال بحاجة إلى سيناريو الأهلي المثالي مع فيرمينو، بقبول مؤقت ثم رحيل في الصيف، ولعل هذا هو الحل الأكثر سلمية، لفريق يضم حاليًا 14 لاعبًا أجنبيًا في صفوفه.

