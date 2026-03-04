داخل عقل هاري كين: مهاجم بايرن ميونيخ يكشف عن خطته لتحقيق أهدافه المتوقعة في سعيه لتحطيم الرقم القياسي لروبرت ليفاندوفسكي

في حديثه مع هايكو نيدرر من صحيفة بيلد، أوضح كين كيف يحدد توقعاته الداخلية للأسابيع القادمة. "أنا لا أنظر إلى الأرقام القياسية نفسها وأقول لنفسي: 'أريد تحطيم هذا الرقم القياسي الآن'"، أوضح. "ما أفعله هو تقسيم المباريات إلى مراحل. على سبيل المثال، من الآن وحتى فترة التوقف الدولية، لدينا خمس مباريات. أسأل نفسي: 'هل يمكنني تسجيل خمسة أهداف؟'

وأشار المهاجم إلى أنه يعدل هذه الأهداف بناءً على سياق المباريات، مثل القوة الدفاعية لخصوم دوري أبطال أوروبا أو ميزة اللعب في ملعب أليانز أرينا. بالنسبة للفترة الحالية التي تمتد حتى أواخر مارس، حدد كين لنفسه هدفًا واضحًا: "خمسة أهداف أخرى! مع خمس مباريات، أتوقع أن أتمكن من تسجيل هدف في كل مباراة. لكن بالطبع، قد يكون العدد أكثر قليلاً أو أقل قليلاً. خمسة أهداف سيكون هدفًا جيدًا، والأهم من ذلك: خمسة انتصارات!"