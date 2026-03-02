خيتافي يحبط "مقولة التفويت" أمام أعين برشلونة.. وإلى ريال مدريد "ركزوا في كوارثكم وكفاكم حديث عن نيجريرا"

في ليلة كان يُفترض أن تكون نزهة ملكية، في ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ تحوّلت مدرجات العاصمة الإسبانية مدريد، إلى مسرح للصمت المطبق.

ولم يكن أحد يتوقع أن يُغادر ريال مدريد ملعبه "مُطاطئ الرأس"، أمام جاره الصغير نادي خيتافي، في سيناريو أعاد للأذهان حقيقة كرة القدم؛ وهي أن المستطيل الأخضر لا يعترف بالأسماء، وإنما بالجهد المبذول طوال لـ90 دقيقة.

وخسر ريال مدريد (0-1) ضد خيتافي، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

هدف خيتافي الوحيد في شباك الميرينجي؛ جاء بواسطة نجمه مارتين ساتريانو، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة.. تجمد ريال مدريد عند النقطة 60، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق 4 نقاط عن العملاق الكتالوني برشلونة، صاحب "الصدارة".

أما فريق خيتافي الأول لكرة القدم، جمع نقطته الـ32 في مسابقة الدوري الإسباني؛ مُرتقيًا إلى "المركز الحادي عشر" بجدول الترتيب.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط ريال مدريد المفاجئ ضد خيتافي، مساء يوم الإثنين..