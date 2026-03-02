Goal.com
أحمد فرهود

خيتافي يحبط "مقولة التفويت" أمام أعين برشلونة.. وإلى ريال مدريد "ركزوا في كوارثكم وكفاكم حديث عن نيجريرا"

ريال مدريد يخسر 3 نقاط غالية..

في ليلة كان يُفترض أن تكون نزهة ملكية، في ملعب "سانتياجو برنابيو"؛ تحوّلت مدرجات العاصمة الإسبانية مدريد، إلى مسرح للصمت المطبق.

ولم يكن أحد يتوقع أن يُغادر ريال مدريد ملعبه "مُطاطئ الرأس"، أمام جاره الصغير نادي خيتافي، في سيناريو أعاد للأذهان حقيقة كرة القدم؛ وهي أن المستطيل الأخضر لا يعترف بالأسماء، وإنما بالجهد المبذول طوال لـ90 دقيقة.

وخسر ريال مدريد (0-1) ضد خيتافي، مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

هدف خيتافي الوحيد في شباك الميرينجي؛ جاء بواسطة نجمه مارتين ساتريانو، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وبهذه النتيجة.. تجمد ريال مدريد عند النقطة 60، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب الدوري الإسباني؛ وبفارق 4 نقاط عن العملاق الكتالوني برشلونة، صاحب "الصدارة".

أما فريق خيتافي الأول لكرة القدم، جمع نقطته الـ32 في مسابقة الدوري الإسباني؛ مُرتقيًا إلى "المركز الحادي عشر" بجدول الترتيب. 

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد سقوط ريال مدريد المفاجئ ضد خيتافي، مساء يوم الإثنين..

  • Vinicius JuniorGetty

    لعنة فينيسيوس جونيور تتواصل ضد خيتافي

    تواصلت "لعنة" النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح العملاق العاصمي ريال مدريد، أمام فريق خيتافي الأول لكرة القدم؛ وذلك عبر مسيرته مع عالم الساحرة المستديرة.

    نعم.. فينيسيوس لم ينجح في تسجيل أي هدف، ضد نادي خيتافي؛ خلال 11 مباراة رسمية، جميعهم بقميص فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    وآخر هذه المواجهات؛ تلك التي جمعت الناديين مساء يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

    * أرقام فينيسيوس ضد خيتافي تاريخيًا:

    - مباريات: 11.

    - فوز: 9.

    - تعادل: 1.

    - خسارة: 1.

    - مساهمات تهديفية: 3.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 3.

  • Kylian Mbappe 2026getty

    ريال مدريد سيدفع ثمن غياب كيليان مبابي غاليًا

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. أكدت مواجهة خيتافي مساء يوم الإثنين؛ أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لن يستطيع تعويض زميله الفرنسي كيليان مبابي، في صفوف العملاق العاصمي ريال مدريد.

    مبابي يُعاني من إصابة على مستوى الركبة، غيبته ضد نادي خيتافي؛ إلا أن الأزمة الكبرى هي أن ريال مدريد، قد يفقتقده لعديد الأسابيع الأخرى.

    ويبدو أن الميرينجي سيدفع ثمن غياب مبابي غاليًا؛ وذلك رغم ترديد البعض أن فينيسيوس، يتحرر أكثر في غيابه.

    إلا أنه مهما تحرر فينيسيوس؛ فهو لن يستطيع تعويض غياب مبابي لعدة أسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: فينيسيوس لاعب "مزاجي" في المقام الأول؛ قد يظهر في مباريات، ويختفي في أخرى.

    * ثانيًا: فينيسيوس لا يستطيع التسجيل من منتصف الفرص دائمًا؛ ولذلك يُعاني أمام أندية مثل خيتافي، التي لا تمنحه فرصة الاقتراب من المرمى كثيرًا.

    وبالتالي.. يحتاج ريال مدريد إلى عودة مبابي بأسرع وقتٍ ممكن؛ لإنقاذ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وعدم الخروج بـ"صفر بطولات" مرة أخرى.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    كفاكم حديث عن نيجريرا وركزوا في كوارثكم!

    أثبت العملاق العاصمي ريال مدريد ضد فريق خيتافي الأول لكرة القدم، في الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ أنه يُعاني من عديد المشاكل التكتيكية، بقيادة المدير الفني الإسباني ألفارو أربيلوا.

    هذه المشاكل تنوعت بين الفراغات في خط الوسط، وعدم إيجاد الحلول الهجومية؛ إلى جانب الأخطاء الدفاعية الساذجة.

    الأخطاء الدفاعية التي نتحدث عنها هُنا؛ تجلت في المنظومة التكتيكية بالكامل، بالإضافة للهفوات الفردية للاعبين.

    والأزمة الأكبر؛ هي أن الهفوات الفردية لمدافعي الريال لم تقتصر على التمركز وغيرها، بل وبعض التصرفات الغريبة.

    مثلًا.. أنطونيو روديجر، مدافع نادي ريال مدريد، كان يستحق طردًا صريحًا في الدقيقة 26، بعد ضربه لاعب خيتافي بـ"ركبته"؛ إلا أن الحكم كان رحيمًا به.

    لذلك.. أصبح لزامًا على مسؤولي ريال مدريد، وقناة النادي الرسمية، أن يتحدثوا عن هذه الأخطاء الساذجة، التي قد تضيّع البطولة تلو الأخرى على الميرينجي، وإيجاد حلول عاجلة لها؛ بدلًا من التركيز على قضية "نيجريرا"، واتخاذها كشماعة لتفوق الغريم التاريخي برشلونة حتى الآن.

    ويواجه برشلونة اتهامات بإمكانية شراء الحكام، في الفترة من 2000 إلى 2018، ولكنه لم تثبت إدانته حتى الآن؛ في الوقت الذي يركز فيه مسؤولو ريال مدريد وقناة النادي الرسمية، جهودهم في الهجوم على العملاق الكتالوني.

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    خيتافي يكذب "مقولة التفويت" لمصلحة ريال مدريد

    أخيرًا.. وجّه نادي خيتافي "رسالة" إلى إعلام العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك بعد الفوز على فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، مساء يوم الإثنين.

    ودائمًا ما يُردد إعلام برشلونة، أن ريال مدريد يضمن "6 نقاط" في كل موسم، من مواجهاته أمام خيتافي؛ والذي معظم مسؤوليه هم "أعضاء" في العملاق العاصمي، من الأساس.

    بمعنى.. الإعلام الموالي لبرشلونة، يُلمح إلى أن هُناك ما يُعرف في لغتنا بـ"التفويت"، من خيتافي لمصلحة ريال مدريد.

    إلا أن الكتالونيين يتناسون، الفوارق الفنية الكبيرة بين ريال مدريد وخيتافي؛ والتي تمنح الميرينجي تفوقًا واضحًا على منافسه، في كل مرة يلتقيان فيها.

    لكن.. عندما جاءت الفرصة إلى خيتافي أخيرًا، لكي يفوز على واحدة من أسوأ نسخ ريال مدريد؛ لم يفوت الفرصة أبدًا، وفعل ذلك.

    وبفوزه على ريال مدريد، مساء يوم الإثنين، في الجولة 26 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ منح خيتافي تقدمًا مريحًا لبرشلونة نوعًا ما، في الصدارة.

    برشلونة "المتصدر"؛ أصبح يتصدر بفارق 4 نقاط كاملة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

