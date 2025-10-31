Nicki Nicole Lamine Yamal BarcelonaGetty/GOAL
علي سمير

رحلة إلى ميلانو وعلاقة سريعة بأحد الفنادق .. يامال يرد على أنباء خيانته لنيكي نيكول بـ"قرار حاسم"!

الجدل يلاحق النجم الشاب في كل مكان

مرة أخرى يتصدر لامين يامال عناوين الصحف، وهذه القصة الجديدة لا تتعلق بما فعله في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وقيامه بالهجوم على الميرينجي، بل بخيانة محتملة لصديقته الحالية نيكي نيكول.

المطربة الأرجنتينية رافقت يامال في كل مكان على مدار الأسابيع الماضية، ومع ذلك ظهرت أنباء حول قيامه بخيانتها خلال زيارته الأخيرة لمدينة ميلانو الإيطالية بعد الخسارة في الكلاسيكو.

هذه القصة هي آخر ما يحتاجه يامال الآن، نظرًا للجدل المثار حول وسلوكياته خارج الملعب، وتعدد علاقاته النسائية رغم صغر سنه، مما يزيد من الاتهامات الموجهة له بعدم التركيز بالشكل الكافي في الملعب.

  • رحلة تثير الشكوك

    المذيعة "آنا جورجوي" قالت إن يامال استغل يومي الإجازة مع برشلونة للسفر إلى ميلانو مع اثنين من الأصدقاء، حيث أقام اللاعب في أحد الفنادق الفاخرة هناك، وهو نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه صانعة المحتوى آنا جينيوسو.

    وأشارت المذيعة إلى أن يامال وأصدقاءه أقاموا حفلة مع فتيات "عارضات ومضيفات" قبل أن يذهب ليقيم علامة جنسية مع آنا جينيوسو بالفندق.

    صحفي يكشف الحقيقة

    تلك الرواية انتشرت سريعًا بوسائل التواصل الاجتماعي، مما لفت أنظار الصحفي جافي دي هويوس، الذي قرر الخروج لتوضيح الأمور في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

    وقال جافي:"أريد أن أشكر يامال على التربية الراقية التي يتمتع بها وردوده عندما سألته عن هذا الشيء، ما أراه هو أنه يعامل الصحافة باحترام مذهل ويتجاوب مع أي استفسارات".

    وأضاف:"في الوقت الحالي لدي شعور بأن هناك حملة تشويه ضد هذا الشاب، ولذلك أشعر بالغضم لقيمته الكبيرة كلاعب عظيم، يجب على الجميع تفهم حقيقة أن عمره 18 سنة فقط".

  • يامال يوضح الأمور بنفسه

    وفيما يتعلق بالخيانة، أشار الصحفي إلى أن يامال قال له نصًا:"سأبعد حياتي وعلاقتي مع نيكي نيكول عن الصحافة والرأي العام بسبب كل الافتراءات التي تخرج بخصوص هذه الأمور".

    وأكد اللاعب بأنه لن يتحدث عن أي شيء يخص القصة التي انتشرت مؤخرًا أو غيرها من التقارير التي تتحدث عن سلوكه الشخصي خارج الملعب وعلاقاته النسائية المتعددة.

    وأوضح الصحفي أن نجم برشلونة قال له إن أنباء خيانته لنيكي نيكول هي افتراءات، مشددًا على عدم رغبته في الحديث مستقبلًا عن أي شيء يثار عنه في الصحف.

    الأزمات مستمرة للنجم الشاب

     وفقًا للصحفيتان لورا فا ولورينا فاثكيث، في حلقة جديدة من بودكاست "Mamarazzis"، فإن يامال، الذي يعيش حاليًا مع ابن عمه "موها"، شعر قبل أيام بأن أحدًا يحاول اقتحام منزله، ما دفعه للاتصال بالشرطة.

    وبعد حضور رجال الأمن، تبين أن الأمر مجرد "إنذار كاذب"، إذ لم يكن الهدف سرقة المنزل، ومع ذلك، شكلت الحادثة خوفًا بداخل نجم برشلونة الشاب، وجعلته يقرر تسريع عملية الانتقال فورًا.

    المنزل الذي اشتراه يامال يقع في الحي الراقي سيوداد دياجونال، في بلدة "إسبلوجيس دي يوبريجات" قرب برشلونة، وهو آخر الممتلكات المشتركة بين بيكيه وشاكيرا قبل انفصالهما.

    وبحسب التقرير، تحتوي الفيلا على ثلاث وحدات سكنية يمكن أن يصل عدد غرفها إلى 12 غرفة، لكنها تخلو من المسبح الداخلي الذي تداولته بعض وسائل الإعلام.

    وأشار التقرير إلى أن بعض الجيران أبدوا قلقهم من قدوم النجم الشاب، مازحين بأنه "سيحوّل المكان إلى سلسلة حفلات متواصلة".

    لكن الصحيفة عن طريق مصادر لها قريبة من اللاعب أكدت أنه "مغرم تمامًا" بالمنزل الجديد وبالخصوصية التي يوفرها له.

    وذكر التقرير أن إدارة برشلونة سارعت لاتخاذ إجراءات لحماية يامال وضمان خصوصيته، إذ زار مسؤول الأمن في النادي المنزل الجديد للتأكد من تأمينه وفق أعلى المعايير، كما أوصت الإدارة اللاعب بالابتعاد عن الأضواء مؤقتًا، وهو ما دفعه إلى إلغاء ظهور دعائي كان مقرّرًا مع أحد صنّاع المحتوى العالميين.

    ما القادم لبرشلونة ويامال؟

    ويبدأ برشلونة مرحلة مزدحمة ومليئة بالتحديات في الأسابيع المقبلة، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض سلسلة من المواجهات القوية والحاسمة على المستويين المحلي والأوروبي.

    ففي البداية، يلتقي برشلونة مع فريق إلتشي مساء الأحد المقبل، في مباراة يسعى من خلالها المدرب هانسي فليك إلى استعادة التوازن بعد الخسارة الأخيرة أمام ريال مدريد، وإعادة الثقة للاعبين، خصوصًا في ظل تراجع الأداء الهجومي مؤخرًا. وتُعد مواجهة إلتشي فرصة مثالية لبرشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات، قبل الدخول في أجواء البطولات الأوروبية.

    وبعدها مباشرة، يخوض الفريق اختبارًا أوروبيًا صعبًا أمام كلوب بروج البلجيكي، مساء الأربعاء الموافق 5 نوفمبر، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. ويأمل فليك في أن يقدم فريقه أداءً مقنعًا على الصعيد القاري، لا سيما بعد الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين في المباريات الأخيرة بسبب ضعف الفاعلية أمام المرمى.

    ثم يواصل برشلونة رحلته في الدوري الإسباني بمواجهة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، وهي مباراة تُعد من أصعب المحطات للفريق في الفترة المقبلة، نظرًا لقوة سلتا على ملعبه وصعوبة اللعب في أجواء فيجو.

    وبعد هذا الزخم من المباريات، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث يلتحق عدد كبير من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، وعلى رأسهم لامين يامال وغيره مع المنتخب الإسباني، الذي سيخوض حينها مباريات ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

