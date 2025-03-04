"فلتبك دمًا على خوليان ألفاريز يا جوارديولا وأنشيلوتي يعالج جُبنه بدهاء" .. ريال مدريد يعود للهيمنة أمام أتلتيكو

الريال ينتصر؛ ولكنه لم يؤمن التأهل بعد..

لم ينتهِ شيء بعد؛ فهُناك فصل آخر ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، من مسلسل ديربي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ريال مدريد نجح في حسم الفصل الأول من الديربي لمصلحته؛ عندما حقق الفوز على أرضه ووسط جماهيره أمام أتلتيكو مدريد، وبهدفين مقابل واحد.

وتقدم ريال مدريد أولًا، بواسطة نجمه رودريجو جوس في الدقيقة الرابعة؛ قبل أن يُعادل خوليان ألفاريز لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 32.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي الدقيقة 55 من عمر الديربي، سجل براهيم دياز هدف الانتصار لمصلحة الريال؛ ليتأجل الحسم إلى يوم 12 مارس 2025، عندما يستضيف أتلتيكو "الإياب" على أرضه.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز ريال مدريد الصعب على أتلتيكو مدريد، في ليلة يوم الثلاثاء الأوروبية..