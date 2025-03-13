سابقة تاريخية بطلها منتخب "سيدات" .. أمل جديد في إمكانية إعادة ركلة جزاء ألفاريز ضد ريال مدريد!

هل ستعاد ركلة الجزاء؟

أثارت ركلة الجزاء التي نفذها الأرجنتيني خوليان ألفاريز خلال مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا جدلاً واسعًا، وسط تساؤلات حول ما إذا كان اللاعب قد لمس الكرة مرتين بعد انزلاقه أثناء التنفيذ.

ورغم تعدد وجهات النظر حول اللقطة، إلا أن البعض يؤكد أن اللقطات المتاحة حتى الآن لا توفر دليلاً قاطعًا يُثبت أن المهاجم الأرجنتيني لمس الكرة مرتين، مما دفع بعض المراقبين إلى طرح تساؤلات حول إمكانية قيام أتلتيكو مدريد بتقديم استئناف لإعادة تنفيذ الركلة، في حال عدم توفر دليل نهائي يدعم قرار الحكم البولندي مارتشينياك.