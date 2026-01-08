خوفًا من ضياع حلم الدوري .. رسالة حماسية من رونالدو إلى لاعبي النصر بعد السقوط أمام القادسية

حقق نادي النصر بداية رائعة لموسم 2025-26 من دوري روشن، بعد صيف شهد تجديد رونالدو عقده مع النادي لمدة عامين. ومع ذلك، فقد الفريق صدارة الترتيب في الأسابيع الأخيرة بعد تعرضه لانخفاض في مستواه. حقق النصر فوزًا واحدًا فقط في آخر أربع مباريات في الدوري، ويحتاج إلى تعويض الفارق إذا أراد المنافسة على اللقب. لم يفز رونالدو بأي لقب كبير منذ انضمامه إلى النصر في ديسمبر 2022، لكنه يؤكد أن رغبته في الفوز بالألقاب لا تزال قائمة.
وقال الأسطورة البرتغالية، في تصريحات سابقة، عن حلمه بتحقيق الألقاب مع النصر لصحيفة "عرب نيوز": "من الصعب التنافس مع فرق مثل الهلال والاتحاد، لكننا ما زلنا موجودين، وما زلنا نضغط ونقاتل. كرة القدم هكذا؛ هناك لحظات جيدة ولحظات سيئة، لكن الأهم هو أن تكون محترفًا، وأن تضغط بقوة، وأن تحترم النادي، وأن تحترم عقدك، وأن تؤمن بأن الأمور ستتغير. بالنسبة للنصر، سنواصل الضغط للفوز بمزيد من الألقاب".