خليفة دروجبا؟.. نيكولاس جاكسون قد يصبح "ملك الفوضى" فى تشيلسي مثل نونيز!

هل ينجح نجم تشيلسي في كسر لعنة مهاجمين البلوز؟

قدم النجم السنغالي نيكولاس جاكسون، مستوى سئ في مواجهة تشيلسي ضد مانشستر سيتي بنصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن ذلك لن يؤثر على نجاحه وبدايته الرائعة في أول موسم له مع البلوز.

وخسر فريق تشيلسي مباراته أمام السيتى في الدقائق الأخيرة بنتيجة 1-0 ليودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الذى كان يسعى للفوز بها لإنقاذ موسمه، وشعر البلوز بالاحباط والظلم لعدم احتساب ركلة جزاء لهم بسبب لمسة يد واضحة لجاك جريليش، في الشوط الثاني وأهدر جاكسون، الكثير من الفرص المحققة وطغى على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا الفردية والأنانية في أدائه.

وقال ستيوارت بيرس، مدافع منتخب إنجلترا السابق لموقع "talkSPORT" :"كان جاكسون أفضل وأسوأ لاعب في نفس المباراة، وهو ما لم يحدث من قبل وإذا تمكن من تسجيل أى فرصة اتيحت له كان تشيلسي سيفوز بسهولة".

وفشل جاكسون، في تبرير سعره البالغ 30 مليون جنيه إسترليني ولم ينجح في كسر "لعنة" المهاجم الصريح الذي يعانى منها فريق تشيلسي في الفترة الأخيرة، ولكن لا يزال أمام جاكسون، فرص كثيرة للتعلم والتطور وهناك اعتقاد بأنه سيكون اللاعب المفضل قريبًا في ستامفورد بريدج ولكنه لن يصل أبدًا إلى نفس مستوى أسطورة تشيلسي السابق ديدييه دروجبا والذي يتم مقارنته به.