"خلق المزيد من الكراهية".. إنفانتينو يطالب برفع الإيقاف عن روسيا ويُصر: جائزة ترامب مستحقة!

أعرب إنفانتينو بوضوح عن رغبته في رؤية روسيا تعود إلى الساحة الكروية العالمية، على الرغم من الغزو المستمر لأوكرانيا الذي أدى إلى تعليق عضويتها في فبراير 2022. وفي حديثه إلى قناة سكاي نيوز، قال رئيس الفيفا إن استمرار عزل الاتحاد الروسي لكرة القدم يتعارض مع مهمة الوحدة التي تنص عليها هذه الرياضة.

وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان سيسعى إلى رفع الحظر، كان إنفانتينو واضحًا. أجاب: "علينا ذلك. بالتأكيد". ويستند تفكيره إلى الاعتقاد بأن العقوبات فشلت في التأثير على المشهد الجيوسياسي. وأوضح: "لأن هذا الحظر لم يحقق أي شيء، بل أدى فقط إلى مزيد من الإحباط والكراهية".

وذهب إنفانتينو إلى أبعد من ذلك، حيث اقترح إجراء إصلاح جذري في حوكمة الفيفا لمنع فرض عقوبات مماثلة في المستقبل. واقترح أن تدرج الهيئة الإدارية في "قوانيننا" قاعدة تنص على أنه لا يجوز حظر أي دولة من ممارسة كرة القدم "بسبب أفعال قادتها السياسيين".

وجادل بأن الحفاظ على العلاقات الرياضية أمر ضروري، قائلاً إن "تمكين الفتيات والفتيان من روسيا من لعب كرة القدم في أجزاء أخرى من أوروبا سيساعد" وأن "على أحدهم الحفاظ على هذه العلاقات مفتوحة".